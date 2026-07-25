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महराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत

बरवा द्वारिका के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया था.

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महराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:03 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 7:13 PM IST

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महराजगंज: कोठीभार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. घटना बरवा द्वारिका के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, घटना कोठीभार थाना क्षेत्र की है, जहां रजवल मदरहा गांव निवासी कृष्णा (22) पुत्र सत्यरानायण और शिवलाल (20) पुत्र गोविंद शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे बाइक से घर से निकले थे. देर रात दोनों वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बरवा द्वारिका के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया.

हादसा इतना भीषण था कि शिवलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि इलाज के दौरान कृष्णा ने भी दम तोड़ दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई. गांव में मातम का माहौल है. थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. अभी तक मृतकों के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है.

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Last Updated : July 25, 2026 at 7:13 PM IST

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