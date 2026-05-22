उदयपुर में दर्दनाक हादसा: खदान में डूबने से दो भाइयों की मौत, खेलते समय हुआ हादसा
उदयपुर के उमरड़ा क्षेत्र में क्रेशर प्लांट के पास गहरी खदान में डूबने से दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : May 22, 2026 at 4:06 PM IST
उदयपुर: शहर के उमरड़ा क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. क्रेशर प्लांट के पास स्थित पानी से भरी गहरी खदान में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. मृतक दोनों किशोर क्षेत्र के पूर्व सरपंच लोगर मीणा के पोते बताए जा रहे हैं.
खेलते-खेलते पहुंचे खदान किनारे: उमरड़ा निवासी 13 वर्षीय ओमकार मीणा और 15 वर्षीय कुंदन मीणा घर के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते दोनों बच्चे क्रेशर प्लांट के पास बनी गहरी खदान तक पहुंच गए. खदान में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किनारे पर चलते समय अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में जा गिरे. पानी अधिक गहरा होने और तैरना नहीं आने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके. कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी लगी तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
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गोताखोरों ने निकाले शव: ग्रामीणों ने तुरंत हिरणमगरी थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचते ही बिना देरी किए खदान में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शव पानी से बाहर निकाल लिए गए. दोनों शवों को पुलिस को सौंप दिया गया. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.