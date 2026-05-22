ETV Bharat / state

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: खदान में डूबने से दो भाइयों की मौत, खेलते समय हुआ हादसा

उदयपुर: शहर के उमरड़ा क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. क्रेशर प्लांट के पास स्थित पानी से भरी गहरी खदान में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. मृतक दोनों किशोर क्षेत्र के पूर्व सरपंच लोगर मीणा के पोते बताए जा रहे हैं.

खेलते-खेलते पहुंचे खदान किनारे: उमरड़ा निवासी 13 वर्षीय ओमकार मीणा और 15 वर्षीय कुंदन मीणा घर के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते दोनों बच्चे क्रेशर प्लांट के पास बनी गहरी खदान तक पहुंच गए. खदान में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किनारे पर चलते समय अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में जा गिरे. पानी अधिक गहरा होने और तैरना नहीं आने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके. कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी लगी तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई.