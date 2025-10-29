पाक विस्थापित युवक हत्याकांड का खुलासा : शिकंजे में आया गुनहगार, पढ़ें पूरा मामला
आरोपी को डर था कि बहन की शादी टूटी तो आटा साटा में हुआ उसके विवाह पर भी संकट हो जाएगा.
Published : October 29, 2025 at 9:24 AM IST
जोधपुर: पुलिस ने माता का थान थाना क्षेत्र ने रविवार रात को हुई कार मैकेनिक विजय कुमार (22) की हत्या का खुलासा कर दिया. पुलिस ने हत्या के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह मृतक विजय का अपने पड़ोसियों के साथ एक महिला को लेकर विवाद चल रहा था. पूछताछ में दोनों ने महिला विवाद को लेकर विजय की हत्या करने की बात कबूल की,
एसीपी (मंडोर) नगेंद्र कुमार ने बताया कि हत्याकांड में सनी बालाच (23) पुत्र माखनराम और साजन (25) पुत्र बीरबल राम मेघवाल को दस्तयाब किया. पूछताछ में दोनों ने हत्या कबूल ली तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आपस में चचेरे भाई हैं. ये सभी पाकिस्तान से आए हुए हैं. मृतक को भारतीय नागरिकता मिल चुकी थी.
एसीपी नगेंद्र ने बताया कि विजय फोन पर किसी महिला को मैसेज करता था. इसे लेकर परिवार व पंचायत स्तर पर लड़की के घरवालों ने उसे समझाया था, लेकिन वह नहीं माना. रविवार रात विजय घर पर अकेला था. इसका फायदा उठाते हुए आरोपियों ने विजय की आंखों में मिर्च डाल दी. इसके बाद हाथ पांव बांध कर गला घोंटकर मार दिया.
शादी के बाद भी नहीं माना : विजय समझाइश से नहीं माना तो घरवालों ने लड़की की शादी करा दी. शादी के बाद लड़की के पति ने उसे मोबाइल दिलाया था. विजय नए नंबर पर भी मैसेज-कॉल करने लगा. इसकी भनक पति को लग गई. तब उन्होंने ससुराल में बात की और लड़की को वापस घर ले जाने को कह दिया.
आंखों में मिर्च डाली, फिर गला घोंटा: पुलिस के अनुसार, सन्नी ने अपने ताऊ के बेटे साजन के साथ मिलकर विजय की हत्या की साजिश रची. रविवार को विजय घर में अकेला था. माता-पिता फलोदी गए थे. इसी का फायदा उठाकर दोनों आरोपी विजय के घर में घुसे. विजय की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला. फिर कपड़े से हाथ-पांव बांध कर गमछे से गला घोंट दिया. इसके बाद वहां से भाग गए. सोमवार सुबह घटना का पता चला तो पुलिस ने पड़ताल के बाद दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर थाने ले आई, जहां दोनों ने अपराध करना कबूल लिया.