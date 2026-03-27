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शामली में युवक के हत्यारोपी चचेरे भाई गिरफ्तार; तीन महीने पहले के विवाद में लिया बदला

शामली: चचेरे भाइयों ने एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि तीन महीने पहले युवक की बाइक इन चचेरे भाइयों की बाइक से टच कर गई थी. पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में गोहरपुर गांव की है.

मेले में हुई युवक की हत्या: 25 मार्च 2026 को आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गोहरपुर गांव में मेला लगा था. मेले में प्रसाद चढ़ाने आए तलवा माजरा गांव निवासी अभी नाम के युवक को बाइक सवार तीन हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया.

परिजनों ने युवक को शामली जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए से मेरठ रेफर कर दिया गया था. मेरठ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने मृतक के शव को पानीपत-खटीमा हाइवे पर रखकर जाम लगा दिया.

आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेगी. इसके बाद केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की.

24 घंटे में हुई गिरफ्तारी: SP शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदर्श मंडी थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें आरोप था कि ही पास के ही गांव कुरमाली निवासी शिवा और गौरव ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गांव तलवा माजरा निवासी अभी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

SP शामली ने बताया कि तत्काल थाने पर मुकदमा दर्ज कर हमारी टीम रवाना हो गई थी. हत्या से परिजन नाराज थे, लेकिन उन्हें भरोसा दिया गया. हमारी स्वाट टीम और थाने की पुलिस टीम में मिलकर दोनों को गिरफ्तार किया है. इसमें दो मुख्य अभियुक्त गौरव और शिवा गिरफ्तार हैं. दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं.