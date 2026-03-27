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शामली में युवक के हत्यारोपी चचेरे भाई गिरफ्तार; तीन महीने पहले के विवाद में लिया बदला

SP शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदर्श मंडी थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था. एक आरोपी फरार है.

शामली में युवक के हत्यारोपी चचेरे भाई गिरफ्तार.
शामली में युवक के हत्यारोपी चचेरे भाई गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 9:27 AM IST

3 Min Read
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शामली: चचेरे भाइयों ने एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि तीन महीने पहले युवक की बाइक इन चचेरे भाइयों की बाइक से टच कर गई थी. पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में गोहरपुर गांव की है.

मेले में हुई युवक की हत्या: 25 मार्च 2026 को आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गोहरपुर गांव में मेला लगा था. मेले में प्रसाद चढ़ाने आए तलवा माजरा गांव निवासी अभी नाम के युवक को बाइक सवार तीन हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया.

परिजनों ने युवक को शामली जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए से मेरठ रेफर कर दिया गया था. मेरठ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने मृतक के शव को पानीपत-खटीमा हाइवे पर रखकर जाम लगा दिया.

आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेगी. इसके बाद केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की.

24 घंटे में हुई गिरफ्तारी: SP शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदर्श मंडी थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें आरोप था कि ही पास के ही गांव कुरमाली निवासी शिवा और गौरव ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गांव तलवा माजरा निवासी अभी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

SP शामली ने बताया कि तत्काल थाने पर मुकदमा दर्ज कर हमारी टीम रवाना हो गई थी. हत्या से परिजन नाराज थे, लेकिन उन्हें भरोसा दिया गया. हमारी स्वाट टीम और थाने की पुलिस टीम में मिलकर दोनों को गिरफ्तार किया है. इसमें दो मुख्य अभियुक्त गौरव और शिवा गिरफ्तार हैं. दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं.

तीन महीने पहले के विवाद में हत्या: पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी गौरव ने बताया करीब तीन महीने पहले अभी उनके गांव कुरमाली आया था. तब बाइक से उनकी टक्कर हुई. इसके बाद उसने गाली-गलौज की थी.

इसके बाद भी इनके बीच विवाद होता रहा. घटना के दिन भी गांव के ही लड़के देव के मोबाइल पर फोन किया और गौरव से गाली गलौज की. इसी बात को लेकर दोनों चचेरे भाई नाराज हो गए थे. उन्होंने तमंचा लेकर अभी को ढूंढना शुरू कर दिया.

शाम के समय यह लोग आर्मी का फॉर्म भरने के लिए गौरव, शिवा और कांजरहेड़ी निवासी रजत साथ जा रहे थे. इसी बीच अभी मंदिर के सामने खड़ा दिख गया. वहां इनके बीच फिर से कहासुनी हुई. दोनों का आरोप है कि अभी ने कुछ लोगों को वहां बुला लिया और मारपीट करने लगा.

तभी गौरव के पास 12 बोर का तमंचा था, जिससे उसने गोली चला दी. गोली अभी के पेट में लग गई और वह घायल हो गया. इनका कहना है कि वहां से हम लोग खेतों खेतों के रास्ते फरार हो गए. इसमें इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनका साथी रजत अभी फरार है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: जौनपुर में हत्यारोपी का Murder; एक किलोमीटर तक घसीटा शव, एनकाउंटर में दो आरोपी गिरफ्तार

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