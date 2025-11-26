ETV Bharat / state

कानपुर में चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत; नाइट शिफ्ट से वापस लौटते समय हादसा

पनकी थाना प्रभारी मनोज भदोरिया ने बताया कि दुर्घटना के बाद मौके पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया था.

कानपुर में चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत.
कानपुर में चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 6:39 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 6:49 PM IST

कानपुर/ बहराइच: पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी से वापस लौट रहे दो चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, बहराइच में चारपहिया की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है.

कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में लालपुर गांव निवासी शिवपाल ने बताया कि उनका बेटा धनंजय (19) और उनके भाई का बेटा हिमांशु (18)पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करते थे. मंगलवार की रात दोनों फैक्ट्री से काम करने के बाद घर लौट रहे थे.

तभी रात करीब 8:30 बजे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें बुरी तरीके से रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है. इस हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पनकी थाना प्रभारी मनोज भदोरिया ने बताया कि पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करने वाले दो युवक बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है. ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पुलिस ट्रक को कब्जे में ले चुकी है. परिजनों द्वारा तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घंटों लगा रहा जाम: पनकी थाना प्रभारी मनोज भदोरिया ने बताया कि दुर्घटना के बाद मौके पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया था. काफी देर मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया और आवागमन शुरू कराया गया.

बहराइच में बाइक सवार की मौत: बहराइच जिले में तेज रफ्तार चारपहिया ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई है. टक्कर इतनी भयंकर थी, कि युवक का पैर कटकर अलग हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह हादसा मटेरा- नवाबगंज मार्ग पर भौखारा शमशान घाट के पास हुआ.

मटेरा थानाध्यक्ष सुरेंद्र बौद्ध ने बताया कि मृतक की पहचान राजन (40) पुत्र कल्लू निवासी बेलभारिया ओहदी, थाना क्षेत्र मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती के तौर पर हुई है. टक्कर के बाद बाइक में आग भी लग गई थी. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है.

Last Updated : November 26, 2025 at 6:49 PM IST

