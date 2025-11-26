ETV Bharat / state

कानपुर में चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत; नाइट शिफ्ट से वापस लौटते समय हादसा

कानपुर में चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर/ बहराइच: पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी से वापस लौट रहे दो चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, बहराइच में चारपहिया की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है.

कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में लालपुर गांव निवासी शिवपाल ने बताया कि उनका बेटा धनंजय (19) और उनके भाई का बेटा हिमांशु (18)पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करते थे. मंगलवार की रात दोनों फैक्ट्री से काम करने के बाद घर लौट रहे थे.

तभी रात करीब 8:30 बजे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें बुरी तरीके से रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है. इस हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पनकी थाना प्रभारी मनोज भदोरिया ने बताया कि पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करने वाले दो युवक बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है. ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पुलिस ट्रक को कब्जे में ले चुकी है. परिजनों द्वारा तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी.