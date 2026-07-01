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कोर्ट के दो फैसले: JJM घोटाले में पूर्व मंत्री जोशी के खिलाफ आरोप पत्र पेश...RPSC में सदस्यों की नियुक्ति मामले में रिकॉर्ड तलब

जेजेएम घोटाले में विशेष अदालत और आरपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति केस की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई.

District Court, Jaipur
जिला न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: जल जीवन मिशन (JJM) में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने एसीबी मामलात की विशेष अदालत क्रम-2 में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और उसके सहयोगी संजय बडाया के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. साथ ही कुछ आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रखी है. मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत करीब दस अन्य आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है. उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त करने के संबंध में कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा है.

जल जीवन मिशन घोटाले में विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पेश आरोपपत्र में करीब तीन हजार पेज हैं. इसके साथ ही अपराध साबित करने के लिए कई दस्तावेज भी साथ जोड़े हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. जल जीवन घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2024 में एफआईआर दर्ज की थी.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को रहना होगा जेल में, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

जांच में पाया कि ठेका फर्म श्रीगणपति ट्यूबवेल और श्रीश्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचईडी अफसरों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए. इस दौरान ईडी ने अपने स्तर पर मामला दर्ज कर तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी व अन्य को गिरफ्तार किया. कई दिन जेल में रहने के बाद जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. इसके बाद एसीबी ने गत दिनों महेश जोशी व अन्य को गिरफ्तार किया था. प्रकरण में महेश जोशी और संजय बडाया समेत अन्य आरोपी जेल में हैं. जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल व संजीव गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी के स्थायी वारंट जारी हैं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)

आरपीएससी में नियुक्ति मामले में रिकॉर्ड तलब: उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सदस्य नियुक्त करने के संबंध में कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा है. अदालत ने पूछा कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुभाष सिहाग व अन्य की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर, 2023 को आदेश जारी कर लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को RPSC में सदस्य नियुक्त किया, जबकि सिंह के चयन का सही आधार नहीं था. मंत्रिमंडल की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री को दी राय ठीक नहीं थी.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: बेटे रोहित ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

याचिका में दिए तर्क: याचिका में कहा, जातियों के आरक्षण को लेकर संवैधानिक प्रावधान हैं, लेकिन आरपीएससी जैसी संस्था में ऐसे व्यक्ति की सदस्य पद पर नियुक्ति की गई है, जो ओबीसी वर्ग के प्रति विवादित बयान दे चुका है. संवैधानिक पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र विचार वाला होना चाहिए, लेकिन केसरी सिंह के विवादास्पद बयानों को देखने के बाद साबित है कि उनका संवैधानिक प्रावधानों में ही विश्वास नहीं है. उनकी नियुक्ति रद्द की जाए, इस पर खंडपीठ ने सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया.

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