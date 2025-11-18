ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दो दोषियों को आजीवन कारावास; मूवी 'एनिमल' देखकर की थी मासूम की हत्या

फिरोजाबाद: रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पहले हुए 6 साल के बच्चे की हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने अबूजर की हत्या मामले में अभियुक्त बिलाल पुत्र अनवार और हाशिम पुत्र गफूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 2–2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र राठौर ने बताया कि 19 दिसंबर 2023 को गली नंबर 14/2 कश्मीरी गेट निवासी राशिद पुत्र असलम का 6 वर्षीय बेटा अबूजर अचानक लापता हो गया था. 20 दिसंबर को उसका क्षत-विक्षत शव कोहिनूर रोड पर मिला. वारदात की गंभीरता को देखते हुए थाना रामगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई और केस का खुलासा करने के लिए एसओजी और सर्विलांस की दो टीमों का गठन किया गया.

22 दिसंबर 2023 को पुलिस ने नामजद आरोपी बिलाल और हाशिम को गिरफ्तार कर लिया. सिर्फ 22 दिनों में विवेचक द्वारा मजबूत सबूतों के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई. लगातार प्रभावी पैरवी के बाद 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 2–2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.