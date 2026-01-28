पांच साल पुराना हत्याकांड में फैसला: रंजिश में युवक का सिर काटा, दो दोषियों को उम्रकैद
आरोपियों ने पहले मृतक को पीटा, फिर जघन्य हत्या कर शव के टुकड़े गर्ल्स हॉस्टल के बाहर फेंक दिए.
Published : January 28, 2026 at 8:29 PM IST
अलवर: अपर सेशन न्यायालय संख्या 2 ने 5 साल पुराने बहुचर्चित फिरोज खान हत्याकांड प्रकरण में फैसला सुनाया. अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद सुनाई. साथ ही 10-10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. इस प्रकरण में एक आरोपी फरार है.
विशिष्ट लोक अभियोजक महेशचंद मीणा ने बताया कि मृतक के भाई ने वर्ष 2020 में शहर के एनईबी थाना में प्रकरण दर्ज कराया कि उसका भाई फिरोज खान (22) 5 दिसंबर 2020 को शाम 5 बजे घर से निकाला और वापस नहीं आया. उसका 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे मन्नाका रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खेत में सिर व शरीर अलग मिले. परिवादी ने नामजद शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई. वहीं, एक आरोपी जसवीर सिंह अभी फरार है.
विशिष्ट लोक अभियोजक मीणा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पेश किए. न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद आरोपी हनी उर्फ रवि एवं बलजीत सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड दिया.
रंजिश के चलते पीटा, फिर काटकर फेंका: विशिष्ट लोक अभियोजक मीणा ने बताया कि आरोपियों ने पहले मृतक फिरोज को पीटा, फिर जघन्य हत्या कर शव के टुकड़े (सिर शरीर से अलग) कर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर फेंक दिए. घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.
