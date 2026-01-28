ETV Bharat / state

पांच साल पुराना हत्याकांड में फैसला: रंजिश में युवक का सिर काटा, दो दोषियों को उम्रकैद

अलवर: अपर सेशन न्यायालय संख्या 2 ने 5 साल पुराने बहुचर्चित फिरोज खान हत्याकांड प्रकरण में फैसला सुनाया. अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद सुनाई. साथ ही 10-10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. इस प्रकरण में एक आरोपी फरार है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महेशचंद मीणा ने बताया कि मृतक के भाई ने वर्ष 2020 में शहर के एनईबी थाना में प्रकरण दर्ज कराया कि उसका भाई फिरोज खान (22) 5 दिसंबर 2020 को शाम 5 बजे घर से निकाला और वापस नहीं आया. उसका 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे मन्नाका रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खेत में सिर व शरीर अलग मिले. परिवादी ने नामजद शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई. वहीं, एक आरोपी जसवीर सिंह अभी फरार है.