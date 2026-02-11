ETV Bharat / state

जनकपुरी हादसा: द्वारका कोर्ट का बड़ा आदेश, दो आरोपी ठेकेदारों को मिली जमानत

कोर्ट ने जिन ठेकेदारों को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया उनमें हिमांशु और कवीश गुप्ता शामिल हैं.

जनकपुरी हादसा
जनकपुरी हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 3:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर बाईक सवार की मौत के मामले में दो ठेकेदारों को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 18 फरवरी तक किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरलीन सिंह ने दोनों ठेकेदारों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने जिन ठेकेदारों को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया उनमें हिमांशु और कवीश गुप्ता शामिल हैं. सुनवाई के दौरान ठेकेदार हिमांशु की ओर से पेश वकील ने कहा कि 9 फरवरी को दोनों याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस मिला, लेकिन 9 फरवरी को तबीयत खराब होने की वजह से वो जांच में शामिल नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि वो जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना चाहते हैं. वे 11 फरवरी को 10 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे. इसका दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध नहीं किया गया. उसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 11 फरवरी को 10 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया.

बता दें कि 5 और 6 फरवरी की दरम्यानी रात को निजी बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी कमल ध्यानी अपने घर लौट रहे थे. जहां वो एक दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में बाईक समेत गिर गए. इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने एक उप ठेकेदार राजेश प्रजापति और एक मजदूर योगेश को गिरफ्तार किया है। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं.


इसी मामले में द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह आहूजा ने जांच अधिकारी को 13 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

DELHI JANAKPURI INCIDENT CASE

