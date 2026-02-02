ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में अवमानना के दो मामले, शिक्षा सचिव और निदेशक समेत पांच अफसर तलब

हाईकोर्ट ने रिटायर्ड प्रिंसिपल का इंक्रीमेंट नहीं देने पर शिक्षा निदेशक को तलब किया. अन्य मामले में शिक्षा सचिव को बुलाया.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 9:04 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद रिटायर प्रिंसिपल की एक वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल नहीं करने और उस आधार पर अन्य परिलाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने आदेश की पालना नहीं करने पर शिक्षा निदेशक को 20 फरवरी को तलब किया है. अदालत ने कहा कि आदेश की पालना कर ली जाती है तो उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने महेंद्र तिवाड़ी की अवमानना याचिका पर ये आदेश दिया. इस बीच, हाईकोर्ट की अन्य खंडपीठ ने एनटीटी मामले में शिक्षा सचिव समेत चार अफसरों से पूछा कि अदालती आदेश की अनदेखी करने पर क्यों ना उन्हें अवमानना का दोषी माना जाए. चारों शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को तलब किया है.

महेंद्र तिवाड़ी की अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सितंबर 2022 में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ था. सत्र 2018-19 में स्कूल का परिणाम मापदंड से कम रहने पर उसे साल 2021 में 17 सीसीए का नोटिस दिया गया. विभाग ने जुलाई में उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी. इसकी अपील करने पर शिक्षा सचिव ने मार्च 2024 में दंड घटाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि तक सीमित कर दिया.

अवमानना याचिका में कहा गया कि इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इस पर 4 मार्च 2025 को याचिकाकर्ता के खिलाफ विभाग के दंडादेषों को रद्द कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से विभाग में अदालती आदेश की पालना के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन अफसरों ने कार्रवाई नहीं की. ऐसे में उसे आदेश की पालना के लिए अवमानना याचिका लगानी पड़ी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने 20 फरवरी तक पालना नहीं करने पर शिक्षा निदेशक को पेश होकर जवाब देने को कहा है.

एनटीटी में ब्रिज कोर्स मामले में चार शिक्षा अधिकारी तलब: उधर, हाईकोर्ट ने एनटीटी योग्यता वालों को ब्रिज कोर्स करा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, पूर्व शिक्षा सचिव नवीन जैन और निदेशक सीताराम एवं बाड़मेर के डीईओ प्रारंभिक कृष्ण सिंह महेचा को 3 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए. अदालत ने चारों अफसरों से पूछा कि अदालती आदेश की अनदेखी करने पर क्यों ना उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जाए?.

अपने स्तर पर कोर्स के लिए कहा: जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश सुमन कुमारी यादव व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को छह माह का ब्रिज कोर्स कराकर तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्ति देनी चाहिए थी. इसके बावजूद उन्हें अपने स्तर पर यह कोर्स करने को कहा गया और प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर 2750 रुपए प्रतिमाह में नियुक्ति के आदेश दिए. एक याचिकाकर्ता को चार संतान होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया गया, जबकि आवेदन करने समय उसके दो संतान थी. अदालत में इस बिंदु को कभी नहीं उठाया गया. इससे प्रथम दृष्टया लगता है कि अफसरों ने जानबूझकर अदालती आदेश की अवमानना की.

नियुक्ति से वंचित: अवमानना याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में चयनित हुई थी. उनकी एनटीटी योग्यता को बीएसटीसी के समकक्ष नहीं मानकर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया. मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में आने पर अदालत ने 6 जनवरी, 2022 को आदेश जारी कर एनटीटी योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स करवा नियुक्ति देने और यदि सरकार यह कोर्स नहीं करवा रही तो वह अभ्यर्थियों को कोर्स संचालित होने वाले मान्यता प्राप्त संस्थान के बारे में बताया. इस आदेश की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इसके बावजूद उन्हें 2750 रुपए मासिक में प्रशिक्षु शिक्षक लगाया और अपने स्तर पर ब्रिज कोर्स करने को कहा. इसके अलावा एक अभ्यर्थी को चार बच्चे होने के आधार पर नियुक्ति नहीं दी. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चारों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए.

