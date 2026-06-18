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अनैतिक देह व्यापार के दो अड्डों पर चला पीला पंजा, बुलडोजर से किया जमींदोज

इटावा (कोटा) : इटावा पुलिस ने बीते दिनों अनैतिक देह व्यापार के मामले का भंडाफोड़ किया था. पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और चार पुरुषों को गिरफ्तार किया था. इनमें कोटा व राजस्थान के अन्य जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे. प्रशासन का कहना है कि इस मामले में लंबे समय से अनैतिक कार्य यहां पर हो रहे थे और आसपास के लोग शिकायत कर रहे थे. इसी मामले में पुलिस ने नगरपालिका की मदद से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया है. यहां 40 गुना 60 के एरिया में दो मंजिला बनी दो बिल्डिंग पर पीला पंजा गुरुवार को चला है.

एसडीएम हेमंत गणगौर का कहना है कि मौके पर निजी भूखंड पर ही निर्माण किया गया था, हालांकि यह निर्माण गैर कानूनी रूप से था. इसके संबंध में नगर पालिका इटावा से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई थी. बिल्डिंग बायोलॉज का भी उल्लंघन किया गया था. साथ ही अवैध अनैतिक गतिविधियों भी हो रही थी. इस संबंध में पुलिस ने भी रिपोर्ट किया था, जिसकी पूरी रिपोर्ट लेने के बाद नोटिस बिल्डिंग मालिकों को दिए गए थे और दोनों मकानों पर कार्रवाई की है. बुलडोजर कार्रवाई में इन दोनों बिल्डिंग को धवस्त कर दिया है. यह एरिया करीब 2500 स्क्वायर फीट के आसपास है.