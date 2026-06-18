अनैतिक देह व्यापार के दो अड्डों पर चला पीला पंजा, बुलडोजर से किया जमींदोज
यहां 40 गुना 60 के एरिया में दो मंजिला बनी दो बिल्डिंग पर पीला पंजा गुरुवार को चला है.
Published : June 18, 2026 at 11:04 AM IST
इटावा (कोटा) : इटावा पुलिस ने बीते दिनों अनैतिक देह व्यापार के मामले का भंडाफोड़ किया था. पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और चार पुरुषों को गिरफ्तार किया था. इनमें कोटा व राजस्थान के अन्य जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे. प्रशासन का कहना है कि इस मामले में लंबे समय से अनैतिक कार्य यहां पर हो रहे थे और आसपास के लोग शिकायत कर रहे थे. इसी मामले में पुलिस ने नगरपालिका की मदद से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया है. यहां 40 गुना 60 के एरिया में दो मंजिला बनी दो बिल्डिंग पर पीला पंजा गुरुवार को चला है.
एसडीएम हेमंत गणगौर का कहना है कि मौके पर निजी भूखंड पर ही निर्माण किया गया था, हालांकि यह निर्माण गैर कानूनी रूप से था. इसके संबंध में नगर पालिका इटावा से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई थी. बिल्डिंग बायोलॉज का भी उल्लंघन किया गया था. साथ ही अवैध अनैतिक गतिविधियों भी हो रही थी. इस संबंध में पुलिस ने भी रिपोर्ट किया था, जिसकी पूरी रिपोर्ट लेने के बाद नोटिस बिल्डिंग मालिकों को दिए गए थे और दोनों मकानों पर कार्रवाई की है. बुलडोजर कार्रवाई में इन दोनों बिल्डिंग को धवस्त कर दिया है. यह एरिया करीब 2500 स्क्वायर फीट के आसपास है.
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डीएसपी ओम प्रकाश सरावग का कहना है कि एसपी सुजीत शंकर के निर्देश पर देह व्यापार के मामले में कार्रवाई की थी. इन पर कार्रवाई होने से आसपास भी अगर कोई अवैध अनैतिक कार्य या देह व्यापार हो रहा है तो लगाम लगेगी. साथ ही अन्य लोगों में संदेश भी जाएगा. उन्होंने यह भी अपील की है कि कोई भी अवैध या गलत कार्य करता है तो वह बंद कर दे, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त होने के बाद उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा.
पुलिस ने भी एहतियातन भारी सुरक्षा इंतेजाम किए थे. मौके पर इटावा उपखंड अधिकारी हेमंत घनघोर, पुलिस उप अधीक्षक इटावा ओम प्रकाश सरावग, इटावा थाना अधिकारी अजीत सिंह, बूढ़ादीत, खातौली व अन्य स्थानों का जाप्ता भी मौजूद रहा. साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजू लाल मीणा भी मौके पर मौजूद रहे.