करनाल में पीएम मोदी और हरियाणा CM की तस्वीरों पर कालिख पोतने के आरोप में 2 कांग्रेसी नेता गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत
करनाल में पीएम और सीएम के चित्र पर कालिख पोतने के आरोप में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई.
Published : November 22, 2025 at 11:04 PM IST
करनालः पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर करनाल में कांग्रेस नेताओं ने कालिख पोता था. सोशल मीडिया पर शुक्रवार को कालिख पोतने का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को करनाल पुलिस ने कालिख पोतने के आरोपी युवा कांग्रेस नेता रजत लाठर और उसके एक साथी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को जमानत में रिहा कर दिया है.
क्या बोले आरोपी के वकीलः आरोपी रजत लाठर के वकील विक्रांत राठौर ने बताया कि "मामला कुछ भी हो, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लीगल पावर दी है, उसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है. इस मामले में उसकी पालना बिल्कुल भी नहीं हुई है. कोर्ट ने भी इनकी दोनों की गिरफ्तारी को गलत माना है और इन्हें जमानत मिल गई है. जमानत की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा."
भाजपा विधायक ने दी प्रतिक्रियाः सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि "इस प्रकार की ओछी हरकतों से गुटों में बंटी हुई कांग्रेस में पद लेने की होड़ है. देश की जनता अब जागरुक हो चुकी है. ये कैसा विरोध-प्रदर्शन है. आप धरना की कीजिए. प्रदर्शन कीजिए, वोट चोरी के आरोप में आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिन-रात प्रदर्शन कीजिए. लेकिन इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती है. व्यक्तिगत रूप से इस तरह से नहीं करना चाहिए."