ETV Bharat / state

करनाल में पीएम मोदी और हरियाणा CM की तस्वीरों पर कालिख पोतने के आरोप में 2 कांग्रेसी नेता गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत

करनालः पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर करनाल में कांग्रेस नेताओं ने कालिख पोता था. सोशल मीडिया पर शुक्रवार को कालिख पोतने का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को करनाल पुलिस ने कालिख पोतने के आरोपी युवा कांग्रेस नेता रजत लाठर और उसके एक साथी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को जमानत में रिहा कर दिया है.

क्या बोले आरोपी के वकीलः आरोपी रजत लाठर के वकील विक्रांत राठौर ने बताया कि "मामला कुछ भी हो, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लीगल पावर दी है, उसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है. इस मामले में उसकी पालना बिल्कुल भी नहीं हुई है. कोर्ट ने भी इनकी दोनों की गिरफ्तारी को गलत माना है और इन्हें जमानत मिल गई है. जमानत की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा."