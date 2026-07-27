गोरखपुर में दो बोट टकराई, एक व्यक्ति की मौत, हादसे में 8 लोग घायल
स्पोर्ट बोटिंग के दौरान हादसा, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:44 AM IST
गोरखपुर: नौका विहार के रामगढ़ ताल में दो बोट टकराने के चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है. हादसा करीब 9:30 बजे रात को हुआ. हादसे में करीब आठ लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है.
मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के हाटा थाना अंतर्गत, पिपरा गांव के लखमुद्दीन के रूप में हुई है. जबकि घायल व्यक्ति, कयामुद्दीन अंसारी कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अजीज नगर की रहने वाले हैं. दोनों दोस्त गोरखपुर घूमने आए थे, स्पोर्ट स्पोर्ट बोटिंग के दौरान यह घटना हुई है.
पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव को राहत कार्य में जुट गई है. घटना में मृतक समेत आठ लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल गोरखपुर में चल रहा है. कुछ लोगों को मामूली चोट आई है. उनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.
जानकारी के बाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी समेत पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं. पुलिस इस घटना की जांच करते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बोटिंग के दौरान मानकों की अनदेखी तो नहीं की जा रही थी.
आपको बता दें की रात के समय बोटिंग को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं. जिसका खामियाजा घूमने आने वाले लोग भुगतते हैं. पुलिस के मुताबिक सभी घायल सुरक्षित हैं जबकि कयामुद्दीन की हालत थोड़ी गंभीर जरूर है। फिलहाल मौके पर पुल पहुंची पुलिस घायलों का समुचित इलाज कर रही है.
एसपी सिटी निमिष पाटील बताया कि थाना रामगढ़ताल क्षेत्रान्तर्गत नौका विहार में दो मोटर बोटों के मध्य टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. कुछ लोग घायल हो गए. घायलों का उपचार सदर अस्पताल, गोरखपुर में चल रहा है. प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रामगढ़ताल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 1 नफर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दी गई.
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