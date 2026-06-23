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ग्वालियर में दो कोचिंग सेंटर सील, चार मंजिला इमारत में नहीं था कोई दूसरा रास्ता

लखनऊ हादसे के बाद ग्वालियर में कोचिंग संस्थानों पर पहुंचा फायर डिपार्टमेंट. फायर सेफ्टी नॉर्म्स की पूरी तरह अनदेखी मिली.

Fire department inspection Gwalior
ग्वालियर में दो कोचिंग सेंटर सील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: दिल्ली के बाद हाल ही में लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुई अगजनी की घटना से पूरा देश दहल उठा. जिसके बाद ग्वालियर में नगर निगम का दमकल दस्ता अलर्ट मॉड पर आ गया है. मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाकर ग्वालियर के कोचिंग हब एमएलबी कॉलोनी में कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है.

ग्वालियर में मंगलवार शाम नगर निगम के फायर अमले ने एमएलबी कॉलोनी पहुचंकर यहां संचालित दो कोचिंग सेंटर्स पर छापमार कार्रवाई की, ये संस्थान तीन से चार मंजिला इमारतों में संचालित हो रहे थे जहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स की पूरी तरह अनदेखी मिली.

Fire department inspection Gwalior
ग्वालियर में दो कोचिंग सेंटर सील (ETV Bharat)

मौके पर खाली मिले फायर एक्सटेंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं

सबसे पहले कार्रवाई करने पहुंची टीम एमएलबी कॉलोनी में स्थित श्रीराम टावर पहुंची जहाँ एक ही बिल्डिंग में चार अलग-अलग कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे थे. लेकिन टीम के पहुंचने से पहले तीन संस्थानों में ताले पड़ गए. वहीं इसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर संचालित एसआई कृषि संस्थान का ऑफिस खुला मिला. हालांकि अंदर छात्र नहीं थे.

Fire department inspection Gwalior
ग्वालियर में दो कोचिंग सेंटर सील (ETV Bharat)

जब टीम ने बारीकी से फायर सेफ़्टी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो पता चला कि कोचिंग संस्थान ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था ना तो उनके पास फायर एनओसी मिली. ना ही बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए दूसरा इमरजेंसी रास्ता था. यहां तक कि कोचिंग में फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर तो रखें थे लेकिन सभी एक्सपायर और खाली थे.

टीम ने कोचिंग ऑफिस किया सील

इस तरह की तमाम लापरवाहियों को लेकर कार्रवाई करने पहुंची टीम ने पंचनामा बनाकर संस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सील कर दिया. ये कार्रवाई होते ही आसपास के कई कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मचा गया. कई कोचिंग संचालकों ने शटर डाउन करा दिए तो कई ताला जड़ कर गायब हो गए. ऐसे में कोचिंग पढ़ने पहुंचे छात्र भी बाहर खड़े नजर आए.

दूसरी कोचिंग भी बिना फायर एनओसी या अनुमति के मिली संचालित

एक कार्रवाई के बाद टीम एमएलबी वालोनी के दूसरे छोर पर बनी विज्ञानपथ कोचिंग पहुची. यहाँ भी फ़ायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ़ फायर एक्सटिंग्विशर मिले जिनमें एक सिलेंडर एक्सपायर हो चुका था. पूरी बिल्डिंग देखने पर पता चला कि बिल्डिंग में कुछ फ़्लोर्स पर दो रास्ते थे लेकिन कुछ फ़्लोर्स पर अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता था. जिससे हादसे के समय छात्रों के अंदर फसने की संभावना बढ़ जाती है. वहीं कोचिंग संचालक द्वारा पूर्व से फायर सेफ्टी के लिए कोई अनुमति या एनओसी भी नहीं ली गई थी. इस आधार पर इस कोचिंग संस्थान का भी डायरेक्टर ऑफिस सील कर दिया गया.

कोचिंग संचालकों को दो दिन का दिया समय

इन कार्रवाइयों को लेकर फ़ायर ऑफ़िसर उमंग प्रधान ने बताया, "आज दो कोचिंग की चेकिंग हुई जिनमें दोनों में ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे. दोनों के ख़िलाफ ऑफिस सील करने की कार्रवाई की गई है, साथ ही उन्हें दो दिन का समय दिया गया है कि वे इन दो दिवस में फायर सेफ्टी संबंधित सभी गतिविधियों और कार्रवाइयों को पूरा करें. ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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