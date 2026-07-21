बिना फायर एनओसी दो कोचिंग सेंटर, एक लाइब्रेरी और होटल सीज, अब तक 2 हजार से ज्यादा को थमा चुके नोटिस
इन संस्थानों को 30 दिन पहले नोटिस दिए थे, लेकिन अब तक किसी तरह के फायर सेफ्टी उपकरण इंस्टॉल नहीं किए.
Published : July 21, 2026 at 7:25 PM IST
जयपुर: बीते दिनों लखनऊ में कोचिंग सेंटर इमारत में आग लगने की घटना के बाद से जयपुर नगर निगम फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. इस क्रम में मंगलवार को निगम की फायर शाखा ने बिना फायर एनओसी संचालित हो रहे दो कोचिंग सेंटर, एक लाइब्रेरी और एक होटल को सीज कर दिया. इन संस्थानों को करीब एक महीने पहले फायर एनओसी लेने और आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिए थे. निर्धारित समय बीतने के बावजूद नियमों की पालना नहीं करने पर अब सीज किया गया.
जयपुर नगर निगम की फायर शाखा ने मंगलवार को गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र के दो कोचिंग सेंटर, विद्याधर नगर स्थित एक लाइब्रेरी और वैशाली नगर स्थित एक होटल को सीज किया गया. चीफ फायर ऑफिसर गौतम लाल ने बताया कि फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इन संस्थानों को 30 दिन पहले नोटिस दिए थे, लेकिन इन संस्थानों की ओर से किसी भी तरह के फायर सेफ्टी उपकरण इंस्टॉल नहीं किए गए. इसके चलते मंगलवार को इन संस्था परिसरों को सीज किया गया. आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
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2000 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस :चीफ फायर ऑफिसर के अनुसार शहर भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 2000 से ज्यादा संस्थानों को फायर एनओसी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इनमें होटल, अस्पताल, मॉल, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. पूर्व में निगम ने कार्रवाई करते हुए 29 संस्थानों को सीज किया था. बाद में इनमें 28 संस्थानों को आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण लगाने और कमियों को दूर करने के लिए अस्थायी रूप खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि वे निर्धारित समय में सुरक्षा मानकों की पालना कर सकें.
लखनऊ हादसे के बाद बढ़ी चौकसी :बीते दिनों लखनऊ के अलीगंज स्थित एक व्यावसायिक भवन में लगी आग में 15 लोगों की मौत के बाद देशभर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं. इसी के मद्देनजर जयपुर नगर निगम भी शहर में बिना फायर एनओसी संचालित संस्थानों पर लगातार निगरानी रख रहा है. नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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