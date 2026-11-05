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प्रदूषण से जंग: दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए 15 दिन में हुए दो क्लाउड-सीडिंग ट्रायल, दीवाली-छठ के बाद बड़े परीक्षणों की तैयारी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों की आहट के साथ ही हवा का हाल बेहाल होने लगा है. गैस चैंबर बन चुकी दिल्ली की आबोहवा को सुधारने और प्रदूषण से मुकाबले के लिए सरकार अब वैज्ञानिक हथियारों का सहारा ले रही है. इसी कड़ी में, दिल्ली सरकार ने पिछले 15 दिनों के भीतर राजधानी में क्लाउड-सीडिंग (कृत्रिम बारिश) के दो सफल और गोपनीय ट्रायल पूरे कर लिए हैं. ये परीक्षण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के आसमान में किए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, सरकार की योजना दीवाली और छठ महापर्व के तुरंत बाद इस तकनीक के जरिए बड़े पैमाने पर कृत्रिम बारिश कराने की है, ताकि जहरीले स्मॉग और प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को फौरी राहत दिलाई जा सके. पिछले साल के मुकाबले इस बार के ट्रायल में तकनीक का दायरा और पैमाना काफी बदला हुआ है. हाल ही में किए गए दोनों परीक्षण करीब 30 किलोमीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर अंजाम दिए गए.