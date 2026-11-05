प्रदूषण से जंग: दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए 15 दिन में हुए दो क्लाउड-सीडिंग ट्रायल, दीवाली-छठ के बाद बड़े परीक्षणों की तैयारी
दिल्ली सरकार बीते 15 दिनों में क्लाउड-सीडिंग के दो ट्रायल कर चुकी है. दीवाली-छठ के बाद बड़े स्तर पर करने की तैयारी है.
Published : November 5, 2026 at 6:34 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों की आहट के साथ ही हवा का हाल बेहाल होने लगा है. गैस चैंबर बन चुकी दिल्ली की आबोहवा को सुधारने और प्रदूषण से मुकाबले के लिए सरकार अब वैज्ञानिक हथियारों का सहारा ले रही है. इसी कड़ी में, दिल्ली सरकार ने पिछले 15 दिनों के भीतर राजधानी में क्लाउड-सीडिंग (कृत्रिम बारिश) के दो सफल और गोपनीय ट्रायल पूरे कर लिए हैं. ये परीक्षण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के आसमान में किए गए हैं.
जानकारी के अनुसार, सरकार की योजना दीवाली और छठ महापर्व के तुरंत बाद इस तकनीक के जरिए बड़े पैमाने पर कृत्रिम बारिश कराने की है, ताकि जहरीले स्मॉग और प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को फौरी राहत दिलाई जा सके. पिछले साल के मुकाबले इस बार के ट्रायल में तकनीक का दायरा और पैमाना काफी बदला हुआ है. हाल ही में किए गए दोनों परीक्षण करीब 30 किलोमीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर अंजाम दिए गए.
खास बात यह है कि पिछले साल दिल्ली में जब क्लाउड-सीडिंग के परीक्षण किए गए थे, तब विमानों ने लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई से रसायनों का छिड़काव किया था. जानकारों का मानना है कि इतनी ऊंचाई से बादलों को लक्षित करने से रसायनों का फैलाव और बादलों के संघनन की प्रक्रिया कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है, जिससे हवा में मौजूद घातक पीएम 2.5 और पीएम 10 के कणों को जमीन पर बैठाने में मदद मिलेगी.
दीवाली तक रणनीतिक चुप्पी, त्योहारों के बाद होगा बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार इस बेहद संवेदनशील और तकनीकी रूप से जटिल प्रोजेक्ट को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सरकार दीवाली तक इस पूरे ऑपरेशन पर आधिकारिक मुहर लगाने या कोई भी बड़ी घोषणा करने से बच रही है. राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि दीवाली और छठ पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाने के बाद सरकार इन परीक्षणों के परिणामों को सार्वजनिक कर सकती है. इसके साथ ही, अगले चरण के ऑपरेशनों की आधिकारिक रूपरेखा और तारीखों का ऐलान भी त्योहारों के ठीक बाद किए जाने की संभावना है.
जानिए क्या है क्लाउड-सीडिंग और क्यों है इसकी जरूरत?
क्लाउड-सीडिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है. ये रसायन बादलों में नमी को आकर्षित कर उन्हें भारी बूंदों में बदलते हैं, जिससे कृत्रिम बारिश होती है.
मालूम हो कि हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में पराली का धुआं, आतिशबाजी और मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर या खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है. हवा की रफ्तार थमने के कारण प्रदूषण हवा में ही तैरता रहता है. ऐसे में, यदि कृत्रिम बारिश का यह प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो यह दिल्ली की दमघूटती हवा से राहत पाने का एक बड़ा और कारगर विकल्प साबित हो सकता है.
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