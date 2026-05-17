कुरुक्षेत्र में 2 क्लर्कों ने नहीं शुरू किया जनगणना 2027 का काम, आयुक्त ने FIR का दिया आदेश
कुरुक्षेत्र में जनगणना 2027 में लापरवाही के आरोपी 2 क्लर्कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.
Published : May 17, 2026 at 7:33 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले में जनगणना में लापरवाही बरतने वाले दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि "जनगणना के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा. जनगणना भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है. जिले में जनगणना के पहले फेज में हाउस लिस्टिंग का कार्य चल रहा है. इस कार्य को बार-बार कहने के बाद भी शुरू नहीं करने वाले दो क्लर्कों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है."
कुरुक्षेत्र में जनगणना के लिए क्षेत्र 1704 ब्लॉकों में विभाजितः उन्होंने कहा कि "जनगणना को लेकर आने वाले समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी." उपायुक्त ने कहा कि "जिले में जनगणना के कार्य को 1704 ब्लॉक बनाकर किया जा रहा है. मौजूदा समय में सभी ब्लॉकों में जनगणना का कार्य तेजी से चला हुआ है. अब तक 116 ब्लॉकों में जनगणना का कार्य पूरा कर लिया गया है. आने वाले सप्ताह में जनगणना के कार्य को काफी हद तक पूरा कर लिया जाएगा."
पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना: उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि "जनगणना 2027 का पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है, जो 30 मई तक पूरा किया जाएगा. इस चरण में हर घर का विवरण दर्ज किया जा रहा है. इसमें मकान से संबंधित जानकारी, परिवार की मूल जानकारी, मूलभूत सुविधाएं और परिवार की सुविधाएं प्रगणकों द्वारा एप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी. आमजन इस कार्य में सहयोग करें और घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएं.ठ उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रगणकों द्वारा किसी प्रकार का ओटीपी या कागजात नहीं लिए जाएंगे.ठ
सुपरवाइजर के डेटा को चार्ज ऑफिसर करेंगे सत्यापित: उन्होंने बताया कि "यह जानकारी जुटाए जाने के बाद सुपरवाइजर के पास यह डाटा पहुंचेगा। जिसका सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद सुपरवाइजर द्वारा दिए गए डाटा को चार्ज ऑफिसर सत्यापित करेंगे." उन्होंने सभी प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि "इस कार्य को निर्धारित समय में पूरी निष्ठा से पूरा करवाएं. जनगणना में प्रगणकों को जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान करवाया जा रहा है. इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है."
जनगणना का दूसरा चरण फरवरी सेः उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि "मकान सूचीकरण में एकत्रित आंकड़े पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे. जिनका उपयोग आमजन के कल्याण के लिए नीति निर्माण में किया जाएगा. सभी से आह्वान है कि सभी मकान मालिक या किरायेदार अपनी सही एवं पूरी जानकारी जनगणना में दें. जनगणना का दूसरा चरण फरवरी से शुरू होगा. जिसमें जनसंख्या की गिनती की जाएगी."