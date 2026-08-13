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सहारनपुर: स्कूल छोड़ प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंचीं दो छात्राएं, परिजनों ने मकान घेरा तो लगा ली फांसी, एक मौत

सहारनपुर: जिले के थाना चिलकाना इलाके के एक गांव में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया, जब 11वीं में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं ने फांसी लगा ली. इसमें एक छात्रा की मौत हो गई. दूसरी छात्रा फंदा खुलने से बच गई. उसके गले पर फंदे के निशान मिले हैं. आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. दोनों छात्राएं प्रेमी से मिलने स्कूल के पास ही उसके घर पहुंच गई थीं. जबकि छात्राओं के परिजन भी जानकारी मिलने पर घर के बाहर जमा हो गए थे. अंदेशा है कि घबराहट में छात्राओं ने यह कदम उठाया.

पुलिस के मुताबि, दोनों छात्राएं गुरूवार सुबह अपने-अपने घरों से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं. स्कूल प्रबंधन की ओर से जब परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी गई तो परिवार के लोग स्कूल पहुंचे. छात्राओं की सहेलियों से उनके बारे में जानकारी ली. इसी दौरान एक सहेली ने परिजनों को बताया कि उसका एक युवक से प्रेम संबंध है और वह युवक के घर गई है. युवक का घर स्कूल से कुछ ही दूरी पर है.

इसके बाद दोनों छात्राओं के परिजन युवक के घर पहुंच गए. घर दरवाजा अंदर से बंद मिला. परिजनों ने युवक के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक नहीं खुला. बाहर शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों के मुताबिक, उस समय दोनों छात्राएं मकान के अंदर थीं. बाहर लोगों की भीड़ और शोर सुनकर दोनों छात्राएं बेहद घबरा गईं. दूसरी ओर प्रेमी छत के रास्ते भागने में कामयाब हो गया.

बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों ने अपने दुपट्टे से फंदा बनाया और फांसी लगाने का प्रयास किया. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दूसरे रास्ते से मकान के अंदर जाने का प्रयास किया. एक व्यक्ति पड़ोसी की छत के रास्ते मकान तक पहुंचा और अंदर जाकर दरवाजा खोला.