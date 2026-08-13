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सहारनपुर: स्कूल छोड़ प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंचीं दो छात्राएं, परिजनों ने मकान घेरा तो लगा ली फांसी, एक मौत

घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने पर प्रेमी छत के रास्ते से भागा, दूसरी छात्रा का अस्पताल में इलाज

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:58 PM IST

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सहारनपुर: जिले के थाना चिलकाना इलाके के एक गांव में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया, जब 11वीं में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं ने फांसी लगा ली. इसमें एक छात्रा की मौत हो गई. दूसरी छात्रा फंदा खुलने से बच गई. उसके गले पर फंदे के निशान मिले हैं. आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. दोनों छात्राएं प्रेमी से मिलने स्कूल के पास ही उसके घर पहुंच गई थीं. जबकि छात्राओं के परिजन भी जानकारी मिलने पर घर के बाहर जमा हो गए थे. अंदेशा है कि घबराहट में छात्राओं ने यह कदम उठाया.

पुलिस के मुताबि, दोनों छात्राएं गुरूवार सुबह अपने-अपने घरों से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं. स्कूल प्रबंधन की ओर से जब परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी गई तो परिवार के लोग स्कूल पहुंचे. छात्राओं की सहेलियों से उनके बारे में जानकारी ली. इसी दौरान एक सहेली ने परिजनों को बताया कि उसका एक युवक से प्रेम संबंध है और वह युवक के घर गई है. युवक का घर स्कूल से कुछ ही दूरी पर है.

इसके बाद दोनों छात्राओं के परिजन युवक के घर पहुंच गए. घर दरवाजा अंदर से बंद मिला. परिजनों ने युवक के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक नहीं खुला. बाहर शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों के मुताबिक, उस समय दोनों छात्राएं मकान के अंदर थीं. बाहर लोगों की भीड़ और शोर सुनकर दोनों छात्राएं बेहद घबरा गईं. दूसरी ओर प्रेमी छत के रास्ते भागने में कामयाब हो गया.

बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों ने अपने दुपट्टे से फंदा बनाया और फांसी लगाने का प्रयास किया. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दूसरे रास्ते से मकान के अंदर जाने का प्रयास किया. एक व्यक्ति पड़ोसी की छत के रास्ते मकान तक पहुंचा और अंदर जाकर दरवाजा खोला.

अंदर का दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए. एक छात्रा फंदे पर लटकी मिली जबकि दूसरी नीचे जमीन गिरी हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया. दूसरी छात्रा के गले पर फंदे के निशान मिले हैं, जिसे नाजुक हालत में भर्ती किया गया है. उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. छात्राओं के स्कूल नहीं पहुंचने से लेकर युवक के घर जाने और उसके बाद फांसी लगाने के प्रयास तक पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. जिस युवक के घर दोनों छात्राएं पहुंची थीं, वह घटना के बाद मौके पर नहीं मिला. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस छात्राओं के परिजनों, सहेलियों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों छात्राओं ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया. प्रेम संबंध के अलावा घटना के पीछे कोई अन्य वजह थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

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