बोर्ड परीक्षा का तनाव: हाड़ौती में दसवीं की दो छात्राओं ने दी जान

दीगोद व अंता में खुदकुशी करने वाली दोनों छात्राओं में से एक ने परीक्षा से पहले और दूसरी ने पेपर देने के बाद जान दी.

Digod Police Station, Kota
दीगोद थाना पुलिस, कोटा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 11:23 AM IST

3 Min Read
कोटा: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. हाड़ौती संभाग से परीक्षा में शामिल होने वाली दो छात्राओं के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं. पहली घटना कोटा जिले के दीगोद और दूसरी बारां जिले के अंता इलाके में हुई. दोनों बालिकाओं की मौत हो गई. एक बालिका ने परीक्षा के पहले जान दी तो दूसरी ने पेपर देकर आने के बाद आत्महत्या की. पुलिस और परिजन दोनों मामलों में आत्महत्या के पीछे की वजह परीक्षा का तनाव बता रहे हैं. दोनों घटनाएं गुरुवार की हैं, शुक्रवार को दोनों के पोस्टमार्टम किए गए.

परीक्षा से पहले दी जान: दीगोद थाने के एएसआई योगेश कुमार ने कहा कि थाना इलाके के गांव में बालिका की कोटा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे. परिजनों ने बताया कि बालिका पढ़ाई के चलते तनाव में थी. उसकी दसवीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होनी थी. वह बीते एक डेढ़ महीने से विद्यालय भी नहीं जा रही थी. परिजनों से पढ़ाई नहीं करने की बात कह रही थी. गुरुवार सुबह माता-पिता 7:00 बजे मजदूरी के लिए घर से निकल गए. सुबह 9:45 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली. वे बालिका को इलाज के लिए कोटा अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया. मृग दर्ज कर जांच शुरू की.

परीक्षा देकर आने के बाद की खुदकुशी: बारां जिले के अंता थाने के सब इंस्पेक्टर मांगीलाल सुमन ने बताया कि थाना इलाके के 16 वर्षीय बालिका दसवीं का पेपर देकर घर आई थी. इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. बालिका अंग्रेजी का पेपर देने के बाद घर में एक कमरे में बंद हो गई थी. दरवाजा नहीं खोलने पर पर मां व बहन ने धक्का देकर खोल दिया. तब बालिका आत्महत्या की स्थिति में मिली. उसे तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका.

पिछले साल फेल हो गई थी: मूल रूप से बिहार निवासी यह परिवार थाना इलाके के एक संस्थान में बीते 5 साल से रह रहा है. उसके पिता भी इसी संस्थान में सिक्योरिटी कंपनी में तैनात है, जबकि बालिका पिछले साल भी दसवीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो गई. इस बार भी वह परीक्षा के तनाव में थी. बालिका को परिजनों ने सुबह ही शक्कर व दही खिलाकर पेपर देने भेजा था. पेपर के बाद घर आकर अलग कमरे में सो गई, जहां उसने आत्महत्या कर ली.

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
DIED BEFORE EXAM IN KOTA
STUDENT DIES AFTER EXAM IN BARAN
GIRLS STRESSED ABOUT THEIR EXAMS
RBSE EXAM STRESS

