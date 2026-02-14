ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा का तनाव: हाड़ौती में दसवीं की दो छात्राओं ने दी जान

कोटा: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. हाड़ौती संभाग से परीक्षा में शामिल होने वाली दो छात्राओं के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं. पहली घटना कोटा जिले के दीगोद और दूसरी बारां जिले के अंता इलाके में हुई. दोनों बालिकाओं की मौत हो गई. एक बालिका ने परीक्षा के पहले जान दी तो दूसरी ने पेपर देकर आने के बाद आत्महत्या की. पुलिस और परिजन दोनों मामलों में आत्महत्या के पीछे की वजह परीक्षा का तनाव बता रहे हैं. दोनों घटनाएं गुरुवार की हैं, शुक्रवार को दोनों के पोस्टमार्टम किए गए.

परीक्षा से पहले दी जान: दीगोद थाने के एएसआई योगेश कुमार ने कहा कि थाना इलाके के गांव में बालिका की कोटा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे. परिजनों ने बताया कि बालिका पढ़ाई के चलते तनाव में थी. उसकी दसवीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होनी थी. वह बीते एक डेढ़ महीने से विद्यालय भी नहीं जा रही थी. परिजनों से पढ़ाई नहीं करने की बात कह रही थी. गुरुवार सुबह माता-पिता 7:00 बजे मजदूरी के लिए घर से निकल गए. सुबह 9:45 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली. वे बालिका को इलाज के लिए कोटा अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया. मृग दर्ज कर जांच शुरू की.

