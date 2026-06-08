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ग्रेटर नोएडा में खाना खाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में दो बच्चों की मौत, जांच शुरू

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई कि खाना खाने के बाद अचानक करीब आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद दो मासूम बच्चों की मौत हो गई और मां की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है. घटना के संबंध में परिवार वालों की तरफ से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि सोमवार को थाना रबूपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा रबूपुरा निवासी एक महिला और उनके दो बच्चे (बालिका, बालक) की भोजन करने के उपरांत अचानक तबीयत खराब हो गई. उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके दौरान डॉक्टरों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं इलाज के दौरान बालक की भी मौत हो गई. परिजनों की ओर से किसी संदिग्ध परिस्थिति से इनकार किया गया. पुलिस की ओर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने आगे बताया कि घटना के बाद मौके फॉरेसिक टीम को बुलाकर जांच की गई. इसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है. घटना के संबंध में फूड डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी गई है. भी स्तर से मामले की जांच की जा रही है. मामले में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.