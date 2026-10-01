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कांकेर में पिकनिक मनाने गए 2 बच्चे बांडे नदी में बहे, बांदे थाना क्षेत्र के इरपनार गांव की घटना

पिकनिक मनाने गए 2 बच्चे बांडे नदी में बहे ( ETV Bharat )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र के इरपनार गांव से पिकनिक मनाने गए 9 बच्चों में से 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए. हादसे के बाद दोनों बच्चों की तलाश लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा जारी है. स्थानीय ग्रामीणों के साथ पुलिस और रेस्क्यू टीम बच्चों को तलाशने में जुटी हुई है.