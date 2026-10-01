कांकेर में पिकनिक मनाने गए 2 बच्चे बांडे नदी में बहे, बांदे थाना क्षेत्र के इरपनार गांव की घटना
नदी में लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 9:49 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र के इरपनार गांव से पिकनिक मनाने गए 9 बच्चों में से 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए. हादसे के बाद दोनों बच्चों की तलाश लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा जारी है. स्थानीय ग्रामीणों के साथ पुलिस और रेस्क्यू टीम बच्चों को तलाशने में जुटी हुई है.
नदी में डूबे 2 बच्चों की तलाश जारी
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे 9 बच्चे छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा से लगे करका-बुज गांव के पास स्थित बांडे नदी पहुंचे थे. यहां खाना बनाने के बाद बच्चे नदी में नहाने के लिए गए. इसी दौरान साहिल वर्माण और अजित विश्वास गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में बह गए. लापता बच्चों की तलाश के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है. स्थानीय ग्रामीण भी तलाशी अभियान में जुटे हैं. एडिशनल एसपी राकेश कुर्रे ने कहा कि जल्द ही बच्चों को खोज लिया जाएगा.
बांडे नदी में डूबे 2 बच्चे
घटना की सूचना मिलते ही बांदे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश शुरू की गई. ग्रामीण जाल, डंडों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पखांजूर के एडिशनल एसपी राकेश कुर्रे ने बताया कि घटना के बाद SDRF की टीम को कांकेर से रवाना किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र के अट्टापल्ली क्षेत्र के SDOP और आसपास के थानों से भी संपर्क किया गया है, ताकि रेस्क्यू टीम की मदद मिल सके.
रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए हमने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है. सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है लिहाजा वहां से भी मदद मांगी गई है: राकेश कुर्रे, एडिशनल एसपी,पखांजूर
नदी किनारे जुटी ग्रामीणों की भीड़
बच्चों के डूबने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे जमा हो गए. सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बांडे नदी में बहे दोनों बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं.
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