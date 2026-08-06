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बाराबंकी में हादसा: जर्जर दीवार गिरने से दो सगे भाई-बहनों की मौत, दो मासूम घायल

दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलचप्पा तराई गांव की घटना, एक मासूम लखनऊ रेफर.

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जर्जर दीवार गिरने से दो सगे भाई-बहन की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 1:21 PM IST

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बाराबंकी : जनपद में गुरुवार सुबह एक जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस दर्दनाक घटना में मलबे के नीचे दबने से दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में एक बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. उसे इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, हादसा दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलचप्पा तराई गांव का है, यहां रहने वाले मोहम्मद मुस्लिम और उनके परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए मदरसा जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव की एक गली के पास ईंटों की एक जर्जर दीवार उनके ऊपर भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में मुस्लिम का सात वर्षीय बेटा उजैफा और 12 साल की बेटी हाजिरा, सलमान का आठ वर्षीय बेटा हस्सान और चार वर्षीय बेटी हानिया दब गए.

अचानक हुए इस हादसे से चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल लेकर गए, जहां जहां डॉक्टरों ने मुस्लिम के बेटे उजैफा और बेटी हाजिरा को मृत घोषित कर दिया.

इधर, हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और हादसे के कारणों की जानकारी ली. ग्रामीणों का आरोप है कि दीवार काफी जर्जर थी, मकान मालिक से इसकी मरम्मत को लेकर कई बार कहा गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था.

तहसीलदार रामसनेहीघाट शशांक उपाध्याय ने बताया कि हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई है. उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. एक बच्चे को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि एक की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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