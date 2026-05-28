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नूंह में आंधी का कहर, दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, कई घायल

हरियाणा के नूंह में अचानक आई आंधी के चलते दो गांवों में दीवार गिर गई जिससे दो बच्चों की मौत हो गई.

Two children killed and several injured as walls collapse in two villages in Nuh due to storm
नूंह में आंधी का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 10:45 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 10:54 PM IST

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नूंह : हरियाणा के नूंह जिले में गुरुवार देर शाम आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई. मौसम में अचानक बदलाव के साथ पहले तेज धूलभरी आंधी चली, उसके बाद बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना मिली. इस खराब मौसम के चलते जिलेभर में कई बिजली के पोल और पेड़ गिर गए, जिससे अनेक गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कई रास्तों पर आवागमन भी प्रभावित रहा. इसी दौरान टपकन और चंदेनी गांव में हुए दो दर्दनाक हादसों ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया.

भरभराकर गिरी दीवार : टपकन गांव स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दक्षिण दिशा की करीब 30 से 35 फुट लंबी दीवार तेज आंधी के दौरान गिर गई. उस समय गांव के 8 से 10 बच्चे वहां खेल रहे थे और आंधी से बचने के लिए दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए थे. अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे पांच बच्चे मलबे के नीचे दब गए. हादसे में मोहम्मद अयान पुत्र अजहरुद्दीन, उम्र करीब 15 वर्ष, की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासिक पुत्र मुबारक (13 वर्ष), कामिल पुत्र खुर्शीद (15 वर्ष), सुफियान पुत्र अजहरुद्दीन (11 वर्ष) और वसीम पुत्र सिराजुद्दीन (13 वर्ष) घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

नूंह में बारिश (ETV Bharat)

छात्र की मौत से मातम : इसी प्रकार चंदेनी गांव में भी तेज आंधी-तूफान के दौरान एक और दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अनसेफ खान (9 वर्ष) पुत्र हैदर खान की मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार अनसेफ खान चौथी कक्षा का छात्र था. इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया. हादसों को लेकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. तेज आंधी और बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं जिले में हुए इन हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं.

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Last Updated : May 28, 2026 at 10:54 PM IST

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