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नारियल बनी मौत की वजह: अरपा नदी में फेंके नारियल को निकालने के लिए कूदे बच्चे, 1 की मौत दूसरे की तलाश जारी

बिलासपुर: लालच बुरी बला है, कई बार इसी लालच के चक्कर में इंसान की जान भी चली जाती है. कुछ ऐसा ही वाकया सिटी कोतवाली थाना इलाके के मधुवन इलाके में हुआ. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से उफनती अरपा नदी में 2 बच्चे बह गए. स्थानीय लोगों और टीआई ने बताया कि दोनों बच्चे नदी किनारे बैठे थे. तभी एक नारियल नदी में बहता हुआ उनको नजर आया. दोनों बच्चे नदी में नारियल पकड़ने के लिए उतरे, लेकिन अरपा नदी की तेज धारा में वो नारियल तक नहीं पहुंच पाए और बह गए.

नारियल निकालने के चक्कर में नदी में डूबे बच्चे

नदी किनारे मौजूद लोगों ने जब दोनों बच्चों को बहते देखा तो तत्काल घटना की सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस टीम और पीड़ित बच्चों के परिवार वाले मौके पर पहुंचे. आनन फानन में मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने आते ही बोट की मदद से लापता बच्चों की तलाश शुरू की. लापता बच्चों के परिवार वालों ने बताया कि एक बच्चे का नाम इमवेज है जिसकी उम्र 16 साल है और दूसरे बच्चे का नाम अयान है जो दस साल का है. दोनों नारियल निकालने के लिए अरपा नदी में कूदे थे लेकिन गहराई में चले जाने के कारण डूब गए.

नारियल बनी मौत की वजह (ETV Bharat)

जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से अरपा नदी उफान पर है. नदी की तेज धारा को देखते हुए लोगों को भी नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी जा रही है. शनिवार को कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे. तभी नदी की धारा में एक नारियल बहता हुआ उनको नजर आया. नारियल को निकालने के लिए कुछ बच्चे नदी में कूदे. नदी में गहराई और पानी की धार तेज होने के चलते बच्चे डूब गए: देवेश राठौर, टीआई, कोतवाली

गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश जारी

गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश की जा रही है. बच्चों की सकुशील वापसी के लिए परिवार के लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे मौजूद हैं. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ने एक बच्चे अयान का शव नदी से बरामद कर लिया है. दूसरे बच्चे की तलाश अभी भी जारी है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दूसरे बच्चे इमवेज को भी खोज निकाला जाएगा. ये भी संदेह जताया जा रहा है कि बच्चा पानी की तेज धारा में बहकर दूर निकल गया होगा.

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान