गोरखपुर में रोहिन नदी में नहाने गए दो मासूम डूबे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश
मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद, गोताखोरों की मदद से तलाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 8:59 PM IST
गोरखपुर: तिवारीपुर क्षेत्र में स्थित रोहिन नदी में मंगलवार को नहाने गए दो मासूम बच्चे डूब गए. इसमें 12 वर्षीय किशोर का शव बरामद हो गया. दूसरी 9 वर्षीय बच्ची की तलाश की जा रही है.
बताते हैं कि सर्वेश यादव (12) पुत्र सतीश यादव, निवासी मानीराम चिलुआताल क्षेत्र, अपने ननिहाल तकिया कवलदह पथरकट टोला आया हुआ था. मंगलवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे वह ममेरी बहन पिहू (9) के साथ घर से निकला और खेलते-खेलते रोहिन नदी के किनारे पहुंच गया. उनके साथ दो और बच्चे भी पानी में उतरे. सर्वेश यादव (12) और पीहू डूबने लगे. वहां मौजूद अन्य बच्चों ने देखा तो शोर मचाना शुरू किया.
जानकारी पर परिजन नदी की तरफ दौड़े और पुलिस को भी सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया और काफी प्रयास के बाद सर्वेश को नदी से बाहर निकाला. उसे तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. वहीं पिहू की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, हालांकि देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका था.
सर्वेश दो भाइयों में बड़ा था और कक्षा चार का छात्र था, जबकि कक्षा दो की छात्रा पिहू दो बहनों में छोटी है. घटना की सूचना मिलते ही महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी डॉ. कोस्तुभ, एसपी सिटी निमिष पाटिल, एडीएम वित्त जय प्रकाश, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव और तिवारीपुर थानाध्यक्ष विकास सिंह भी मौके पर मौजूद रहे.
अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. साथ ही एनडीआरएफ की टीम को तेजी से सर्च ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश दिए गए. गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर जमा हैं और हर कोई पिहू के सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहा है.
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि 3:30 के आसपास सूचना मिली कि रोहीन नदी में चार बच्चे डूब गए हैं, फिर मौके पर जाकर पता किया गया तो दो बच्चे अपने घर से सकुशल मिले, जबकि सर्वेश को इलाज के लिए भेजा गया था. उसकी मौत हो गई, जबकि पिहू यादव की तलाश जारी है.
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