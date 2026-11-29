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शिवहर में दर्दनाक हादसा, बागमती नदी में डूबने से दो जिगरी दोस्तों की मौत

परिजनों ने बताया कि घटना के बारे में शुरुआत में कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से इसका पता चला. जब वे अस्पताल पहुंचे तो देखा कि मृतक उनका छोटा भाई सावन है और दूसरा मृतक बगल के चाचा का बेटा रवि है.

इसके बाद मां से खाना मांगकर खाया और घूमने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन एक किलोमीटर दूर पुल के समीप नदी की पुरानी धार में गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई.

मृतकों में जहांगीरपुर पंचायत के वार्ड संख्या-3 निवासी विशंभर राय के पुत्र सावन कुमार और उनका मित्र रवि शामिल हैं. रविवार की सुबह सावन की मां गेहूं धो रही थीं, जिसे उसने छत पर रख दिया और सूखने के बाद नीचे उतारा.

सावन के पिता विशंभर राय ने बताया कि दोनों हमेशा साथ रहते और पढ़ाई करते थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा. घटना के बाद परिजन आनन-फानन में दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे.

अस्पताल प्रशासन पर आरोप

परिजनों ने अस्पताल में चिकित्सक के समय पर उपलब्ध नहीं रहने का गंभीर आरोप लगाया. अस्पताल पहुंचने के करीब आधे घंटे तक डॉक्टर का कोई पता नहीं था. चिकित्सक की गैरमौजूदगी को लेकर परिजनों में काफी नाराजगी देखी गई. अस्पताल में अव्यवस्था के बाद परिजन ई-रिक्शा से दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए.

घटना को लेकर परिजन ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इधर, बच्चों की असामयिक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मां-बाप और परिवार के अन्य सदस्यों की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया है और गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हैं. सूचना पर पहुंचे श्यामपुर भटहां थानाध्यक्ष राधेश्याम कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जाएगी.

"घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची थी. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. परिजनों को सरकारी मदद मुहैया कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी." -राधेश्याम कुमार, थानाध्यक्ष, श्यामपुर भटहां

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