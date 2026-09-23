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बिहार में बड़ा हादसा, गौर-गणेश विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे तीन बच्चे. दो की तलाश जारी

बाढ़ में गौर-गणेश विसर्जन के दौरान गंगा में तीन बच्चे डूब गए. दो को बचाया गया, जबकि एक की तलाश जारी है. रिपोर्ट- महमूद आलम

CHILDREN DROWNED IN GANGA IN PATNA
बाढ़ में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 12:08 PM IST

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पटना : बिहार के पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र पोस्ट ऑफिस घाट पर गौर-गणेश विसर्जन के दौरान बुधवार को एक और बड़ा हादसा हो गया. विसर्जन के लिए गंगा नदी पहुंचे तीन किशोर गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. स्थानीय लोगों ने एक किशोर को किसी तरह बचा लिया, जबकि दो किशोर गंगा नदी में लापता बताए जा रहे हैं. घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया.

गौर-गणेश विसर्जन के दौरान हादसा

स्थानीय लोगों के अनुसार, बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग इलाके के रहने वाले तीन किशोर सुजीत, पीयूष और शशिकांत गौर-गणेश का विसर्जन करने के लिए पोस्ट ऑफिस घाट पहुंचे थे. विसर्जन के बाद तीनों गंगा नदी में स्नान करने लगे. इसी दौरान वे गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे.

गौर-गणेश विसर्जन के दौरान हादसा (ETV Bharat)

गंगा में डूबे तीन बच्चे

तीनों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों ने तत्काल बचाव का प्रयास शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से शशिकांत को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सुजीत और प्रियांशु उर्फ पीयूष का कोई पता नहीं चल सका. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.

"तीन में से दो बच्चा डूब गया है. एक को बचाया गया है. गुलाबबाग के तीनों हैं. 13 से 14 साल के बीच तीनों की उम्र है."- राघव कुमार, स्थानीय

CHILDREN DROWNED IN GANGA IN PATNA
दो बच्चों की तलाश जारी (ETV Bharat)

दो बच्चों को बचाया गया

अंचलाधिकारी बाढ़ रानी कुमारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी अंजू सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. लापता दोनों किशोरों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है. गंगा नदी में लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका था.

लापता की तलाश जारी

बताया जाता है कि मंगलवार को कर्मा पूजा का पर्व था. इस अवसर पर कई व्रतियों के घरों में गौर-गणेश की पूजा-अर्चना की गई थी. पूजा के बाद गौर-गणेश का विसर्जन करने के लिए किशोर पोस्ट ऑफिस घाट पहुंचे थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही लापता किशोरों के परिजन भी घाट पर पहुंच गए.

CHILDREN DROWNED IN GANGA IN PATNA
परिजनों में कोहराम (ETV Bharat)

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

लापता 11 वर्षीय पीयूष की मां ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ गौर गणेश विसर्जन करने आया था. वहीं लापता 13 वर्षीय सुजीत की मां ने बताया कि गौर गणेश विसर्जन करने अपने साथियों के साथ पोस्ट ऑफिस घाट पर आया था लेकिन गहरे पानी में चले जाने से डूब गया. दोनों के गंगा में लापता होने की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

"स्थानीय गोताखोर बच्चों की तलाश कर रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है."- रानी कुमारी, अंचलाधिकारी बाढ़, पटना

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