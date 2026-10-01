घर के पास बने गड्ढे में डूबने से दो सगे भाईयों की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस पर भी उठे सवाल
दोनों भाई दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक लापता हो गए, शाम को मिली दोनों की लाश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:13 AM IST
बांदा: यूपी के बांदा जिले के नंदवारा गांव में बुधवार को पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक बच्चों के माता-पिता ने गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति व उसके परिवार के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि दोनों भाई दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक लापता हो गए थे. परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो देर शाम उनकी लाश घर के पीछे नींव बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में मिली. सूचना मिलने पर सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप
दरअसल पूरा मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव की है. जहां के रहने वाले भैयाराम राजपूत के 2 बेटे मनोज (6साल) और युवराज (4 साल) दोपहर को घर के बाहर खेल रहे थे. उसके बाद शाम को उनकी लाश मिली. घटना के सम्बंध में जानकारी देते हुए मृतक बच्चों के पिता भैयाराम राजपूत ने आरोप लगाया कि गांव का रहने वाला भवानदीन से हमारा पुराना विवाद चल रहा है. कई बार पुलिस से भी शिकायत की गई. लेकिन पुलिस ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की और आज हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई.
#bandapolice थाना नरैनी क्षेत्र में 04 व 06 वर्षीय दो सगे भाई के लापता होने की सूचना पर पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में दोनों के शव घर के पास पानी के गड्ढे से बरामद हुए। शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।इस सम्बन्ध में वीडियो बाइट #CO_Naraini #प्रवीण_कुमार। pic.twitter.com/Z8UedX59z6— Banda Police (@bandapolice) September 30, 2026
परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप
वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव में 2 सगे भाई जिनकी उम्र क्रमशः 4 साल और 6 साल थी. उनकी घर के पास ही एक पानी भरे गड्ढे में डूबने से दुखद मौत हो गई है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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