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घर के पास बने गड्ढे में डूबने से दो सगे भाईयों की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस पर भी उठे सवाल

दोनों भाई दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक लापता हो गए, शाम को मिली दोनों की लाश

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घटना स्थल की जांच करती पुलिस टीम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:13 AM IST

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बांदा: यूपी के बांदा जिले के नंदवारा गांव में बुधवार को पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक बच्चों के माता-पिता ने गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति व उसके परिवार के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि दोनों भाई दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक लापता हो गए थे. परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो देर शाम उनकी लाश घर के पीछे नींव बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में मिली. सूचना मिलने पर सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप
दरअसल पूरा मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव की है. जहां के रहने वाले भैयाराम राजपूत के 2 बेटे मनोज (6साल) और युवराज (4 साल) दोपहर को घर के बाहर खेल रहे थे. उसके बाद शाम को उनकी लाश मिली. घटना के सम्बंध में जानकारी देते हुए मृतक बच्चों के पिता भैयाराम राजपूत ने आरोप लगाया कि गांव का रहने वाला भवानदीन से हमारा पुराना विवाद चल रहा है. कई बार पुलिस से भी शिकायत की गई. लेकिन पुलिस ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की और आज हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप

वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव में 2 सगे भाई जिनकी उम्र क्रमशः 4 साल और 6 साल थी. उनकी घर के पास ही एक पानी भरे गड्ढे में डूबने से दुखद मौत हो गई है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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