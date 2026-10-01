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घर के पास बने गड्ढे में डूबने से दो सगे भाईयों की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस पर भी उठे सवाल

घटना स्थल की जांच करती पुलिस टीम ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा: यूपी के बांदा जिले के नंदवारा गांव में बुधवार को पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक बच्चों के माता-पिता ने गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति व उसके परिवार के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि दोनों भाई दोपहर में अपने घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक लापता हो गए थे. परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो देर शाम उनकी लाश घर के पीछे नींव बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में मिली. सूचना मिलने पर सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.