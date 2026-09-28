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फर्रुखाबाद में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत

मृतक के परिजन के मुताबिक, नहाते समय अचानक सूरज और राजपाल पुत्र मोनू दोनों बच्चे गहरे पानी में ओझल हो गए.

Children Drowned
नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 9:40 AM IST

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फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद जिला में बीते दिन कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव कटरा रहमत खां निवासी विनोद सक्सेना का 12 वर्षीय पुत्र सूरज अपने भाइयों नन्हे, चंदू और 10 वर्षीय दोस्त के मोनू के साथ घर से कुछ दूरी पर खेत में भरे पानी में नहाने गया था. गहरे पानी में जाने से दो बच्चों की मौत हो गई है. मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

मृतक के परिजन के मुताबिक, खेत में जमा पानी में सूरज और मोनू नहाने के लिए उतर गए. जबकि दोस्त खेत के किनारे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे. नहाते समय अचानक सूरज और राजपाल पुत्र मोनू दोनों बच्चे गहरे पानी में ओझल हो गए.

फर्रुखाबाद में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत. (ईटीवी भारत)

पानी में डूबते बच्चों को देख किनारे दोस्त घबराकर तुरंत घर की ओर दौड़े और परिजनों को पूरे हादसे की जानकारी दी. मासूमों के डूबने की खबर मिलते ही परिजन आनन-फानन ग्रामीणों में मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से सूरज को बाहर निकाला गया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने सूरज को मृत घोषित कर दिया.

बच्चों के डूबने की सूचना परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा और कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. दूसरे बच्चे मोनू की तलाश के लिए पुलिस ने शमशाबाद क्षेत्र के गांव समैचीपुर चितार निवासी गोताखोर को बुलाया, साथ ही एनडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया. गोताखोर ने पानी में उतर कर कड़ी मशक्कत के बाद मोनू के शव को भी ढूंढ़ निकाला.

Children Drowned
नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत. (ईटीवी भारत)

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के खेत में भरे पानी में डूबने की सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने पहले ही बाहर निकाल लिया था. जबकि दूसरे बच्चे के शव को गोताखोरों की मदद से निकाला गया. पुलिस ने दोनों मृतक बच्चों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

दोनों मासूम की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतक सूरज के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सूरज अपने सात भाई-बहनों में पांचवें नंबर पर था, जबकि मृतक मोनू के पिता राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मोनू अपने चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था और कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहा था.

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