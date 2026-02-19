ETV Bharat / state

डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ऑटो पलटने से दो मासूम बच्चों की मौत, 8 लोग घायल

डूंगरपुर: जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में वेंजा मोड़ के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार दो छोटे बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में डेढ़ महीने का कृष और 3 साल का अरिहंत शामिल हैं. हादसे में परिवार के ही 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चौरासी थाना एएसआई ईश्वरलाल ने बताया कि हादसे का कारण ओवरलोडिंग और ऑटो का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है. सभी लोग एक ही परिवार से थे और बेटी की डिलीवरी के डेढ़ महीने बाद 'पाण्णा' (ससुराल छोड़ने की रस्म) के लिए जा रहे थे. प्रियंका ने डेढ़ महीने पहले एक बेटे कृष को जन्म दिया था. वह अपने पीहर में रह रही थी. पीहर पक्ष के लोग नवजात बच्चे और मां को ससुराल छोड़ने के लिए ऑटो में सवार होकर निकले थे. इसमें 5 महिलाएं, एक 5 साल की बच्ची सरस्वती और अन्य सदस्य शामिल थे.

इसे भी पढ़ें- बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा: पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की मौके पर मौत

बच्चे अपनी माताओं की गोद में बैठे हुए थे: एएसआई के अनुसार कृष अपनी मां प्रियंका की गोद में और अरिहंत अपनी मां मंजुला की गोद में. ऑटो वेंजा मोड़ के पास पहुंचते ही पलट गया. हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए. मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया.