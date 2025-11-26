गुमला में अलग-अलग घटनाओं में दो मासूम झुलसे, खेल-खेल में बच्चों ने पुआल में लगा दी थी आग
गुमला में आग लगने से दो बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई.
Published : November 26, 2025 at 12:12 PM IST
गुमला: जिले में आग की दो अलग-अलग घटनाओं में दो बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चों को गंभीर हालत में रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. पहली घटना कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता गांव में हुई. यहां डेढ़ वर्षीय नमन लुगून पुआल के ढेर में लेटा हुआ था, तभी अचानक आग लग गई. इस घटना में नमन 90% तक झुलस गया.
खेल-खेल में बच्चों ने लगा दी थी आग
नमन की मां शंखारी लुगुन ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य धान काटने खेत गए थे. नमन दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था. खेल-खेल में बच्चों ने माचिस जलाकर पुआल में आग लगा दी. आग लगते ही बाकी बच्चे भाग गए, लेकिन नमन उसकी चपेट में आ गया. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और नमन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से जल चुका था. मौके पर उसे गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने रिम्स रांची रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई.
आग की चपेट में आने से बच्ची की मौत
वहीं, दूसरी घटना पालकोट के बिलिंगबीरा की है. जहां एक साल नौ महीने की शोभा कुमारी पुआल में खेलते समय आग की चपेट में आ गई, जिससे वह 80% झुलस गई. उसे भी गुमला सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया था. जहां रास्ते में उसकी भी मौत हो गई.
शोभा की मां शारदा देवी ने बताया कि घर के सभी लोग मडुवा काटने के लिए खेत गए हुए थे. इसी दौरान पुआल में आग लगने की घटना सूचना मिली. जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को लेकर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सा राहुल देव ने रिम्स रेफर कर दिया. जहां रास्ते में बेरों के समीप शोभा की मौत हो गई.
घटना को लेकर SDPO सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि बच्चों ने खेल-खेल में पुआल में आग लगा दी थी. आग की चपेट में आकर दो बच्चे बुरी तरह झुलस गए. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे 90% जल गए, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस घटना की जांच कर रही है.
