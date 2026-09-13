मिट्टी धंसने से दो मासूम की मौत.. एक गंभीर, आक्रोशित लोगों ने NH-27 पर काटा बवाल
अररिया में मिट्टी धंसने से दो बच्चों की मौत हो गई है. वहीं एक बच्चे की हालत नाजुक है. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : September 13, 2026 at 8:46 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के नरपतगंज मधुरा पश्चिम नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में दो बच्चों की मौत हो गई. फुलकाहा थाना क्षेत्र में मुख्य नहर के बांध से कथित रूप से मिट्टी काटे जाने के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई. इस दौरान वहां खेल रहे बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए. हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल रेफर किया गया.
मिट्टी धंसने से हुआ हादसा
मृतकों की पहचान मधुरा पश्चिम वार्ड संख्या 1 निवासी रविंद्र पासवान के 8 वर्षीय पुत्र अयांस कुमार और संजीत कुमार पासवान के 7 वर्षीय पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है. वहीं, छोटू कुमार पासवान के 8 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
"घटनास्थल से कुल तीन बच्चों को अस्पताल लाया गया था. इनमें दो बच्चों को जांच के बाद मृत पाया गया. दोनों में कोई वाइटल साइन नहीं मिला और उनकी स्थिति अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंभीर थी. एक बच्चे की हालत स्थिर थी. उसके वाइटल साइन की जांच की गई और कुछ समय ऑक्सीजन पर रखकर निगरानी की गई. स्थिति स्थिर होने के बाद उसे आगे के इलाज और आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए सदर अस्पताल अररिया रेफर किया गया."- डॉ. रंजीत रंजन, मेडिकल ऑफिसर, नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
अवैध मिट्टी कटाई का आरोप
स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य नहर के बांध से मिट्टी काटने के कारण वहां गहरी जगह और ढलान बन गई थी. इसी दौरान बच्चे आसपास खेल रहे थे. अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया और बच्चे उसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बच्चों को मिट्टी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.
"राजो मिट्टी कटवा रहा था. हमलोगों ने मना किया था. उसी दौरान बच्चा लोग वहां गया और हादसे का शिकार हो गया."- मृतक की दादी
दो बच्चों की मौत के बाद बढ़ा आक्रोश
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया. हालांकि, परिजनों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. इसके बाद दोनों बच्चों के शवों को नरपतगंज थाना के पास एनएच-27 पर रखकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया. सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.
प्रदर्शन कर रहे लोग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. सूचना मिलने पर नरपतगंज विधायक देवयंती यादव मौके पर पहुंचीं. उन्होंने मृत बच्चों के परिजनों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटना पर दुख जताया. विधायक की पहल के बाद सड़क जाम समाप्त कराया गया. इसके बाद परिजन बच्चों के शवों के पोस्टमार्टम के लिए अररिया ले जाने को तैयार हुए.
क्या बोले थानाध्यक्ष?
वहीं, थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य ने कहा, 'प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चों की मौत मिट्टी में दबने के कारण हुई है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी जांच चल रही है, जो लोग भी दोषी होंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी.'
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