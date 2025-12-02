ETV Bharat / state

जींद में डूबने से दो मासूमों की मौत, खेलते वक्त पानी के टैंक में गिरे थे सगे भाई

Children died in Jind: जींद में दो सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया. दोनों बच्चे खेलते वक्त पानी के टैंक में गिर गए.

December 2, 2025

जींद: खटकड़ गांव दो बच्चों की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है. मरने वाले दोनों सगे भाई थे. पिता के मुताबिक दोनों खेत में बनी होदी (पानी के टैंक) के पास खेल रहे थे. अचानक दोनों उसमें गिर गए. पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद से परिवार और गांव में मातम का माहौल है. जींद पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है.

जींद में डूबने से दो बच्चों की मौत: हिसार के लितानी गांव निवासी अमन ने खटकड़ गांव के खेतों में फार्म बनाया है. यहां बिहार के छपरा का निवासी संत कुमार पासवान कई सालों से परिवार के साथ रह रहा है. वो फार्म की देखभाल करता है और मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है. शाम के वक्त उसके दोनों बच्चे पानी के टैंक के पास खेल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ.

पानी के टैंक में डूबे दोनों मासूम: संत कुमार के मुताबिक सोमवार की रात उसका 9 साल बच्चा सत्यम और 6 साल का बच्चा रितिक फार्म के पास बने पानी के टैंक के पास खेल रहे थे. दोनों खेलते-खेलते पानी के टैंक में डूब गए. जैसे उनके पानी में गिरने का अहसास हुआ, तो आसपास से लोग इकट्ठा हो गए और बच्चों को पानी से बाहर निकाला. आनन-फानन में बच्चों को सामान्य अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: उचाना थाना के जांच अधिकारी सुखविंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल परिजनों और आसपास के लोगों को पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत ही असल वजहों का पता चल पाएगा. जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है.

