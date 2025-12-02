ETV Bharat / state

जींद में डूबने से दो मासूमों की मौत, खेलते वक्त पानी के टैंक में गिरे थे सगे भाई

जींद: खटकड़ गांव दो बच्चों की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है. मरने वाले दोनों सगे भाई थे. पिता के मुताबिक दोनों खेत में बनी होदी (पानी के टैंक) के पास खेल रहे थे. अचानक दोनों उसमें गिर गए. पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद से परिवार और गांव में मातम का माहौल है. जींद पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है.

जींद में डूबने से दो बच्चों की मौत: हिसार के लितानी गांव निवासी अमन ने खटकड़ गांव के खेतों में फार्म बनाया है. यहां बिहार के छपरा का निवासी संत कुमार पासवान कई सालों से परिवार के साथ रह रहा है. वो फार्म की देखभाल करता है और मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है. शाम के वक्त उसके दोनों बच्चे पानी के टैंक के पास खेल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ.

पानी के टैंक में डूबे दोनों मासूम: संत कुमार के मुताबिक सोमवार की रात उसका 9 साल बच्चा सत्यम और 6 साल का बच्चा रितिक फार्म के पास बने पानी के टैंक के पास खेल रहे थे. दोनों खेलते-खेलते पानी के टैंक में डूब गए. जैसे उनके पानी में गिरने का अहसास हुआ, तो आसपास से लोग इकट्ठा हो गए और बच्चों को पानी से बाहर निकाला. आनन-फानन में बच्चों को सामान्य अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.