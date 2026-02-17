ETV Bharat / state

चंदौली में स्कूल के लिए निकले, चले गए मौत के कुएं के पास, समा गए काल के गाल में

चंदौली: नौगढ़ थाना क्षेत्र के गोलाबाद गांव में मंगलवार को अर्धनिर्मित कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. जिससे गांव में मातम पसरा है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृत बच्चों की पहचान हर्ष केशरी (7) अंकुश यादव (9) के रूप में हई है.

नौगढ़ थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव के अनुसार 4 बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकले थे. लेकिन स्कूल न जाकर मनवार जंगल की ओर खेलने चले गए. खेलते-खेलते वे एक कुएं के पास पहुंच गए. जहां पानी पीने के दौरान उनका पैर फिसल गया और कुएं में गिर गए.

मौके पर मौजूद उनकी बहनों ने शोर मचाया. चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से दोनों बच्चों को कुएं से निकाला और तत्काल उन्हें निजी वाहन से नौगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां के डॉक्टर चंद्रा ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. हर्ष की मां सुनीता देवी और अंकुश की मां संजू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है.