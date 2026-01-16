ETV Bharat / state

मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, दो बच्चों की माैत, मां-बाप और एक बच्चा अस्पताल में भर्ती

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. परिजनों ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया.

कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहा था परिवार.
कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहा था परिवार. (Photo Credit; Moradabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:53 PM IST

मुरादाबाद : छजलैट थाना क्षेत्र में सर्दी से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी ने परिवार के लिए काल का रूप ले लिया. दम घुटने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां-पिता और तीसरे बच्चे की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

घटना बीती रात की है. रमपुरा गांव निवासी जावेद पुत्र फारूख अपनी पत्नी शाहिस्ता और तीन बच्चों शिफान (6), आहिल (4) और आयरा (3) के साथ छजलैट स्थित अपनी चाय की कैंटीन के पास बने घर में अंगीठी जलाकर सो गया था.

अंगीठी से निकल रही जहरीली गैस ने बंद कमरे में घुटन पैदा कर दी, जिससे बच्चों की मौत हो गई, जबकि माता-पिता और बड़े बेटे की हालत भी गंभीर हो गई. सुबह करीब नौ बजे जब परिवार के लोग नहीं जागे, तो भतीजे आमिर खान और साले सलाउद्दीन ने दरवाजा खटखटाया. काफी देर बाद जावेद ने बेहोशी की हालत में दरवाजा खोला. अंदर पत्नी और तीनों बच्चे अचेत पड़े थे. शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने आहिल और आयरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिफान, जावेद और शाहिस्ता की हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना पर एएसपी अभिनव द्विवेदी और छजलैट पुलिस मौके पर पहुंची. परिवार के मुखिया ने थाने में तहरीर देकर किसी प्रकार की कार्रवाई से इनकार किया है.

अनिका हॉस्पिटल के डॉक्टर परवेज मलिक ने बताया की पांच लोगों को अस्पताल लाया गया था. जांच के बाद दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया. बाकी लोगों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी गई. शाइस्ता की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत दूसरे अस्पताल भेज दिया गया. जावेद और शिफान खतरे से बाहर हैं.

