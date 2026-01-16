ETV Bharat / state

मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, दो बच्चों की माैत, मां-बाप और एक बच्चा अस्पताल में भर्ती

मुरादाबाद : छजलैट थाना क्षेत्र में सर्दी से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी ने परिवार के लिए काल का रूप ले लिया. दम घुटने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां-पिता और तीसरे बच्चे की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

घटना बीती रात की है. रमपुरा गांव निवासी जावेद पुत्र फारूख अपनी पत्नी शाहिस्ता और तीन बच्चों शिफान (6), आहिल (4) और आयरा (3) के साथ छजलैट स्थित अपनी चाय की कैंटीन के पास बने घर में अंगीठी जलाकर सो गया था.

अंगीठी से निकल रही जहरीली गैस ने बंद कमरे में घुटन पैदा कर दी, जिससे बच्चों की मौत हो गई, जबकि माता-पिता और बड़े बेटे की हालत भी गंभीर हो गई. सुबह करीब नौ बजे जब परिवार के लोग नहीं जागे, तो भतीजे आमिर खान और साले सलाउद्दीन ने दरवाजा खटखटाया. काफी देर बाद जावेद ने बेहोशी की हालत में दरवाजा खोला. अंदर पत्नी और तीनों बच्चे अचेत पड़े थे. शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.