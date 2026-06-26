पलामू में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से दो बच्चों की मौत! एक मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
पलामू में झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में दो बच्चों की जान चली गई.
Published : June 26, 2026 at 4:32 PM IST
पलामूः जिले में दो अलग-अलग स्थानों में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से दो बच्चों की मौत हो गई है. जानकारी मिलने के बाद एक मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई है. पहली घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र की है. यहां प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई है. जबकि चैनपुर थाना क्षेत्र में गलत इंजेक्शन लगाने के कारण एक बच्चे की मौत हुई है.
लेस्लीगंज में नवजात की मौत
जानकारी के अनुसार लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ढेला इलाके में एक निजी नर्सिंग होम में प्रिया देवी नामक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती करवाया गया था. प्रिया देवी को कथित दलालों ने निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई.
निजी नर्सिंग होम को किया गया सील
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन की. साथ ही निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है, जबकि नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है. नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
स्वास्थ्य विभाग की जांच में खुलासा
स्वास्थ्य विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि निजी नर्सिंग होम के बोर्ड पर जिस डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है वह चतरा में तैनात हैं, जबकि जिस डॉक्टर के नाम पर महिला का ऑपरेशन किया गया था उस नाम का कोई डॉक्टर नर्सिंग होम में ही नहीं है.
नर्सिंग होम संचालक पर होगी एफआईआरः सीएस
इस संबंध में पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है. निजी नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाएगी.
चैनपुर में गलत इंजेक्शन के कारण बच्ची की मौत
वहीं दूसरी घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव की है. पतरिया निवासी विपाशा कुमारी नामक 12 वर्षीय बच्ची को फोड़ा-फुंसी की शिकायत थी. गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर मुखलाल चौधरी ने बच्ची को इंजेक्शन दिया था. इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची की हालत खराब हो गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी ही चल रही थी कि इसी क्रम में बच्ची की मौत हो गई.
चैनपुर के थाना प्रभारी लाल जी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों ने आवेदन देने की बात कही है. आवेदन मिलने के बाद पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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