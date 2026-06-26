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पलामू में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से दो बच्चों की मौत! एक मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

पलामूः जिले में दो अलग-अलग स्थानों में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से दो बच्चों की मौत हो गई है. जानकारी मिलने के बाद एक मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई है. पहली घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र की है. यहां प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई है. जबकि चैनपुर थाना क्षेत्र में गलत इंजेक्शन लगाने के कारण एक बच्चे की मौत हुई है.

लेस्लीगंज में नवजात की मौत

जानकारी के अनुसार लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ढेला इलाके में एक निजी नर्सिंग होम में प्रिया देवी नामक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती करवाया गया था. प्रिया देवी को कथित दलालों ने निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई.

निजी नर्सिंग होम को किया गया सील

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन की. साथ ही निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है, जबकि नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है. नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

स्वास्थ्य विभाग की जांच में खुलासा

स्वास्थ्य विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि निजी नर्सिंग होम के बोर्ड पर जिस डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है वह चतरा में तैनात हैं, जबकि जिस डॉक्टर के नाम पर महिला का ऑपरेशन किया गया था उस नाम का कोई डॉक्टर नर्सिंग होम में ही नहीं है.

नर्सिंग होम संचालक पर होगी एफआईआरः सीएस