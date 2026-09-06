दुमका में चेकडैम में नहाने के दौरान दो बच्चे डूबे, मशक्कत के बाद मिला दोनों का शव
दुमका जिला के हंसडीहा में चेकडैम में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी है.
Published : September 6, 2026 at 10:50 PM IST
दुमकाः जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र के भाटीन गांव में नहाने के क्रम में दो स्कूली छात्र की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है. काफी मशक्कत के बाद दोनों का शव खोज कर निकाला गया. इस घटना से पूरे इलाके में शोक व्याप्त है.
क्या है पूरा मामला
दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र के भाटीन गांव के समीप धोबेय नदी पर बने चेकडैम में रविवार की शाम को नहाने के दौरान दो किशोर के डूबने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. हंसडीहा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली.
बताया जाता है कि पिछले दो दिनों से हुई काफी बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव काफी तेज था. तेज बहाव के कारण स्थानीय लोग चेकडैम में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. घटना के करीब ढाई घंटे बाद चेकडैम के नीचे पिलर के समीप एक छात्र का सिर दिखाई दिया. इसके बाद स्थानीय युवकों का एक दल पानी में उतरा और छात्र के शव को बाहर निकाला. उसकी पहचान रमण कुमार, पिता संतोष मंडल के रूप में हुई. वहीं दूसरे बच्चे की तलाश में भी ग्रामीण जुटे रहे. लोग आपस में रस्सी के सहयोग लेकर काफी मशक्कत के बाद दूसरे बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया. उसकी पहचान उमेश सिंह, पिता राजेंद्र सिंह के रूप में हुई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों छात्र अपने दोस्तों के साथ चेकडैम में नहाने पहुंचे थे. बताया यह भी जा रहा है कि उसमें कुछ बच्चे रील भी बना रहे थे. इसी दौरान अचानक रमण और उमेश गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. जिसके बाद अन्य बच्चे उन्हें बचाने के लिए शोर मचाने लगे. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए पर दोनों छात्र दोनों डूब चुके थे. रमण कुमार हंसडीहा हाईस्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र था, जबकि उमेश सिंह नौवीं कक्षा में पढ़ता था. दोनों बच्चों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में मातम पसर गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
इस घटना की जानकारी पाकर हंसडीहा के थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि काफी मशक्कत के बाद दोनों छात्रों के शव को निकाला गया. साथ ही उन्होंने जानकारी दी की शाम हो जाने की वजह से फिलहाल शव परिजनों के ही जिम्मे है. परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कर रहे हैं. अब कल सोमवार सुबह परिजनों से बात करके ही शव के पोस्टमार्टम पर निर्णय लिया जाएगा.
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