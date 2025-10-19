ETV Bharat / state

गोड्डा में पानी टंकी ढहा, मलबे में दबकर दो मासूम बच्चों की मौत, तीन घायल

गोड्डा में बड़ा हादसा हुआ है. पानी टंकी के ढहने से दो मासूम बच्चों की जान चली गई है.

Water Tank Collapsed In Godda
गोड्डा के सदर अस्पताल में घायल बच्चों का हाल जानने पहुंचीं डीसी अंजलि यादव और एसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read
गोड्डा: जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के डाहुबेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. गांव में बनी पानी की टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इसकी पुष्टि गोड्डा डीसी अंजलि यादव ने की है.

स्नान करने के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के वक्त सभी बच्चे पानी टंकी के नीचे स्नान कर रहे थे. अचानक टंकी का पुराना ढांचा ढह गया और भारी मात्रा में कंक्रीट और लोहे के रॉड बच्चों के ऊपर गिर पड़े. ग्रामीणों ने शोर मचाकर बच्चों को मलबे से बाहर निकाला और आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

घायलों की हालत गंभीर, एक रेफर

घटना में घायल तीन बच्चों को गोड्डा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर है. जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

डीसी और एसपी पहुंचे अस्पताल

दुर्घटना की खबर मिलते ही गोड्डा डीसी अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायलों का हाल जाना और परिजनों को सरकारी सहायता के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.डीसी ने संबंधित अधिकारियों को घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

गांव में पसरा मातम

हादसे के बाद पूरे डाहुबेड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृत बच्चों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि टंकी की नींव कमजोर थी और लंबे समय से मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया गया.

डीसी ने दिए जांच के आदेश

डीसी अंजलि यादव मौके पर स्थिति को खुद देख रहीं है. उन्होंने कहा है कि पानी टंकी निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और यदि इसमें लापरवाही या तकनीकी खामी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध और विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान एसपी मुकेश कुमार मौजूद थे.

