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सुलतानपुर में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर

सुलतानपुर: खेल-खेल में नहाने तालाब में गए 5 बच्चों में से तीन को ग्रामीणों ने बचा लिया. जबकि दो की डूबने से मौत हो गई. सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मंगलवार को शाम करीब साढ़े 5 बजे पाकड़पुर गांव निवासी कुछ बच्चे तालाब में नहा रहे थे. नहाते हुए बच्चे गहरे पानी में चले गए. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह सभी बच्चों आशिया बानो, अंश व अंशु, राज (12) व रियाज (09) पुत्रगण इस्लाम को निकालकर गंभीर हालत में करौंदी कला सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने राज व रियाज को मृत घोषित कर दिया. जबकि अन्य बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ सीओ कादीपुर विनय गौतम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. साथ ही अस्पताल पहुंचकर बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया. एक साथ दो बेटों की मौत से इस्लाम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

वहीं, उनकी तीसरी बेटी आशिया की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस्लाम के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. प्रभारी निरीक्षक अविनाश सिंह ने बताया कि दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.



एसडीएम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण: कादीपुर उपजिलाधिकारी मंजुल मयंक ने देर शाम घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने परिवार को सांत्वना दिलाते हुए कहा कि जो अपूर्णनीय क्षति हुई है. इसकी भरपाई नहीं हो सकती.