ETV Bharat / state

सुलतानपुर में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर

पुलिस ने बचाए गए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.

नहाने गए दो बच्चों की मौत
नहाने गए दो बच्चों की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुलतानपुर: खेल-खेल में नहाने तालाब में गए 5 बच्चों में से तीन को ग्रामीणों ने बचा लिया. जबकि दो की डूबने से मौत हो गई. सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मंगलवार को शाम करीब साढ़े 5 बजे पाकड़पुर गांव निवासी कुछ बच्चे तालाब में नहा रहे थे. नहाते हुए बच्चे गहरे पानी में चले गए. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह सभी बच्चों आशिया बानो, अंश व अंशु, राज (12) व रियाज (09) पुत्रगण इस्लाम को निकालकर गंभीर हालत में करौंदी कला सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने राज व रियाज को मृत घोषित कर दिया. जबकि अन्य बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ सीओ कादीपुर विनय गौतम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. साथ ही अस्पताल पहुंचकर बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया. एक साथ दो बेटों की मौत से इस्लाम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

वहीं, उनकी तीसरी बेटी आशिया की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस्लाम के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. प्रभारी निरीक्षक अविनाश सिंह ने बताया कि दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण: कादीपुर उपजिलाधिकारी मंजुल मयंक ने देर शाम घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने परिवार को सांत्वना दिलाते हुए कहा कि जो अपूर्णनीय क्षति हुई है. इसकी भरपाई नहीं हो सकती.

एसडीएम ने बताया कि दोनों बच्चों की तालाब में डूबकर मौत की बात सामने आई है. मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है. जल्द ही पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में तीन हादसे; तेज धारा में बहा युवक, मालन नदी में दो बच्चे डूबे, एक की बचाई गई जान

यह भी पढ़ें: हमीरपुर में दुखद हादसा; तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत, गांव में मचा कोहराम

TAGGED:

THREE CHILDREN DIE
DROWNING IN SULTANPUR
SULTANPUR NEWS
ACCIDENT IN SULTANPUR
THREE CHILDREN DIE BY DROWNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.