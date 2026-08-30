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गुमला में शौचालय टैंक में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

गुमला में शौचालय टैंक में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई.

TWO CHILDREN DEATH IN GUMLA
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 10:43 AM IST

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गुमला: जिले के भरनो थाना अंतर्गत लोंगा गांव में पानी से भरे शौचालय टैंक में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 9 वर्षीय अरमान अंसारी और 5 वर्षीय जैद अंसारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जाता है कि परिजन घर के पास ही शौचालय टैंक बनवा रहे थे, जिसे खुला छोड़ रखा था. लगातार बारिश के कारण टैंक में पानी भर गया. इसी बीच दोनों बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते दोनों बच्चे घर के पास बने शौचालय टैंक के पास पहुंच गए और दोनों डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई.

काफी देर तक जब दोनों बच्चे घर के आसपास नजर नहीं आए तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की. खोजबीन के दौरान टैंक के पास दोनों बच्चों की चप्पल दिखाई दी. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने टैंक के अंदर तलाश की तो दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए. दोनों मासूमों के शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया.

वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि परिजनों के अनुसार पानी में डूबने से मौत बताया गया है. लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है. थाना प्रभारी ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.

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टंकी में डूबने से मौत
GUMLA
TWO CHILDREN DEATH
TWO CHILDREN DEATH IN GUMLA

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