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रांची में दो बच्चों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूबे दोनों

रांचीः जिला में शनिवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है. रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला गया.

मछली पकड़ने गए थे बच्चे

रातू प्रखंड अंतर्गत बाजपुर पंचायत के पंडरा गांव में शनिवार को तालाब में डूबने की वजह से दो मासूम बच्चो की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए थे. इसी दौरान वे नहाने के लिए तालाब के गहरे वाले हिस्से में चले गए. पानी गहरा होने की वजह से दोनों बच्चे डूब गए, जिसके कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान करमा उरांव के पुत्र आयुष उरांव (10) और जोसवा खलखो के पुत्र जॉन खलखो (8) के रूप में की गई है.

तालाब में नहाने के क्रम में दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई है. पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी. दोनों बच्चों के शवों को तालाब से निकाल लिया गया और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. -आदिकांत महतो, थाना प्रभारी, रातू.

ग्रामीणों ने दिखाई तत्परता लेकिन बच्चों को नही बचा पाए