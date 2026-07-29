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आगरा : मवेशी चराने गए तीन मासूम तालाब में डूबे, दो सगी बहनों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

जगनेर थाना क्षेत्र के बरिगवां खुर्द गांव की घटना, ग्रामीणों ने एक बच्चे का सुरक्षित बचा लिया.

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मवेशी चराने गए तीन मासूम तालाब में डूबे, दो सगी बहनों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 1:41 PM IST

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आगरा : जगनेर थाना क्षेत्र के बरिगवां खुर्द गांव में बुधवार सुबह उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक तालाब में तीन मासूम बच्चे डूब गए. जिसमें से एक को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि दो सगी बहनों की मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मासूम के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

एसीपी खेरागढ़ प्रीता ने बताया कि गांव में तालाब के पास मुरारी लाल का मकान है. बुधवार सुबह मुरारी लाल के परिवार के तीन बच्चे तालाब किनारे पशु चराने गए थे. बच्चे पशु चराते-चराते बच्चे तालाब के किनारे चले गए. परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि अचानक पैर फिसलने या गहरे पानी में चले जाने से कारण तीनों बच्चे पानी में डूबने लगे. यह देखकर लोगों ने शोर मचा दिया. शोर और चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई और तालाब में छलांग लगा दी.

ग्रामीणों ने एक बच्चे का सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दोनों सगी बहनें डूब गईं. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बहनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. एसीपी ने बताया कि मृतक बच्चियों की पहचान पूनम (12) पुत्री मुरारी और ट्विंकल (8) पुत्री मुरारी के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पहुंच गया है. फिलहाल बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस मामले में शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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