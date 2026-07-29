ETV Bharat / state

आगरा : मवेशी चराने गए तीन मासूम तालाब में डूबे, दो सगी बहनों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

आगरा : जगनेर थाना क्षेत्र के बरिगवां खुर्द गांव में बुधवार सुबह उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक तालाब में तीन मासूम बच्चे डूब गए. जिसमें से एक को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि दो सगी बहनों की मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मासूम के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

एसीपी खेरागढ़ प्रीता ने बताया कि गांव में तालाब के पास मुरारी लाल का मकान है. बुधवार सुबह मुरारी लाल के परिवार के तीन बच्चे तालाब किनारे पशु चराने गए थे. बच्चे पशु चराते-चराते बच्चे तालाब के किनारे चले गए. परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि अचानक पैर फिसलने या गहरे पानी में चले जाने से कारण तीनों बच्चे पानी में डूबने लगे. यह देखकर लोगों ने शोर मचा दिया. शोर और चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई और तालाब में छलांग लगा दी.