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दो बेटे.. दोनों की एक साथ मौत.. बिहार में जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में गिरने से गई जान

कभी-कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि परिवार की पूरी खुशियां ही उजड़ जाती है. मधुबनी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. पढ़ें

TWO CHILDREN DIED IN MADHUBANI
मधुबनी में दो बच्चों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 2, 2026 at 6:01 PM IST

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मधुबनी : बिहार के मधुबनी में बड़ा हादसा हुआ है. जिले में हुई पहली बारिश से जहां लोगों को राहत मिली. वहीं एक ही परिवार के दो मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई है. घटना रहिका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव की है.

जेसीबी से खोदा गया गड्ढा बना काल : बताया जा रहा है कि, जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना से गांव में कोहराम मच गया है. पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है.

खेलने के दौरान हो गया हादसा : स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों बच्चे अपनी मां के साथ गांव के ही कमला नहर के पास खेत में गए थे. मां खेत में काम करने लगी और बच्चे अचानक जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में खेलते खेलते लुढक गए. दोनों बच्चे की डूबने से मौत हो गई है. लोगों ने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला.

दो बेटे.. दोनों की एक साथ मौत.. : मृत बच्चे रहिका थाना क्षेत्र के ही मलंगिया गांव निवासी श्यामलाल महतो के पुत्र थे. उन्हें दो बेटा था. दोनों की मृत्यु होने से परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है. कहा जा रहा है कि परिजन अंधविश्वास में बच्चों की झाड़ फूंक करवाने ले गए, जिससे थोड़ा विलंब हुआ और जान चली गई.

''दो बच्चों की डूबने से मौत हुई है. घटना की सूचना मिलने पर रहिका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. कानूनी प्रक्रिया करने के बाद पुलिस शवों को परिजनों को सौंप देगी.''- आनंद कश्यप, रहिका थाना अध्यक्ष

पहले भी हो चुकी है मौत : मृतक के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं. लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है. पिछले हफ्ते भी पानी में डूबने से जिले में बच्चे की मौत हुई थी.

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