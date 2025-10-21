ETV Bharat / state

धनबाद में हादसा: तालाब में डूबने दो मासूम बच्चों की मौत

परिजन काफी देर तक इधर उधर खोजते रहे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. घंटों बीत जाने के बाद किसी ने सूचना दी कि तालाब में एक बच्चे का शव पानी के ऊपर नजर आ रहा है. जिसके बाद परिजन व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय पुलिस और टुंडी सीओ सुरेश प्रसाद बर्नवाल भी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए.

ये घटना टुंडी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित राजबाड़ी के नजदीक तालाब की है. मंगलवार को जहां दोनों बच्चे खेलते हुए तालाब में चले गए और पानी में डूब गए. ग्रामीणों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजबाड़ी के रहने वाले दो सगे भाइयों शंभू शरण भारती और रामचरण भारती के बेटे दोपहर में अचानक घर से निकल गए.

इस हादसे में मारे गये दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों के पिता आपस में सगे भाई हैं. इनमें एक का नाम सिद्धार्थ भारती है, जिसकी उम्र करीब दो साल है. सिद्धार्थ के पिता का नाम रामचरण भरती है. वहीं दूसरे बच्चे का नाम राजवीर है, जिसकी उम्र करीब ढाई साल है. राजवीर के पिता का नाम शंभू शरण भारती है. रामचरण भारती और शंभू शरण भारती सहोदर भाई हैं.

धनबादः जिला में एक दर्दनाक घटना हुई है. तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को तालाब से निकाल लिया गया है.

तालाब में पानी के दिखाई दे रहे एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया. तालाब में पानी के अंदर खोजबीन के बाद दूसरे बच्चे का शव भी निकाल लिया गया. इन बच्चों का शव देख दोनों के परिवार वालों में चीत्कार मच गयी और पूरा इलाका लोगों को क्रंदन से दहल उठा. परिजनों के आंसू थामने का नाम नहीं ले रहे थे.

पुलिस द्वारा दोनों बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं घटना के लेकर टुंडी विधायक सह सचेतक मथुरा महतो के विधायक प्रतिनिधि मदन महतो ने कहा कि तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत हुई है. दोनों बच्चे बॉल से खेल रहे थे और उनकी बॉल तालाब में चली गई. बॉल को निकालने के लिए वह तालाब के पानी में चले गए और डूब गए. जिस कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई है.

विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि विधायक मथुरा महतो के द्वारा रात्रि में ही दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम करने का आग्रह जिला प्रशासन से किया गया. इसके बाद मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में जिला प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए एक टीम गठित की गई है. मंगलवार रात ही दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बोर्ड की टीम के तहत की जानी है.

इस मामले को लेकर टुंडी सीओ सुरेश प्रसाद बर्नवाल ने बताया कि बच्चों का परिवार सड़क के दूसरे साइड में रहते हैं जबकि तालाब सड़क के उस पार है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे खेलते हुए तालाब के समीप गए और पानी में डूब गए. फिलहाल दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना को लेकर उन्होंने अफसोस जताया है. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है. इस विकट परिस्थिति में उनके परिजनों को ईश्वर हिम्मत दे.

