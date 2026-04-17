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गड्ढे ने ली दो बच्चों की जान: आक्रोशित लोग उतरे सड़क पर, पुलिया पर लगाया जाम

पुलिस उपाधीक्षक हरिराम सोनी ने बताया कि बरडिया बालाजी मार्ग पर गुरुवार को एक महिला अपने दो बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही थी. सड़क पर गड्ढे से बचने के चक्कर में स्कूटी फिसलकर गिर गई और दो मासूम भाई-बहन गतिक व योगिता उछलकर सड़क पर जा गिरे. सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से हादसे में योगिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गतिक को कोटा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. देर शाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में किया गया.

बारां: शहर के बरडिया बालाजी रोड पर गुरुवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से दो मासूम भाई-बहनों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है.आक्रोशित लोगों ने शाहबाद रोड पर जाम लगाकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया. मांगों पर सहमति बनने के बाद शुक्रवार को जाम हटा दिया गया.

सड़क पर लगाया जाम: शुक्रवार सुबह आक्रोशित लोगों ने शाहबाद रोड पर मंडोला वार्ड की पुलिया पर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से अवैध ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रोक लगाने, सड़कों पर हो रहे गड्ढे भरने और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग की. इस दौरान लोगों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं.

अवैध खनन के मामले में कर रहे कार्रवाई: पुलिस उपाधीक्षक सोनी ने बताया कि दुर्घटना में दोनों मृत बच्चों का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवा दिया गया. रात अधिक हो जाने से उनके शव वहीं रखे गए. इस बीच शुक्रवार सुबह मृत बच्चों के परिजनों व समाज के लोगों ने जाम लगाया, जिसमें उन्होंने कुल सात मांगें रखीं. पुलिस व प्रशासन ने वार्ता कर सभी मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद जाम हटाया गया. प्रमुख मांगों में सड़क के गड्ढे तुरंत भरने और शहर में बाहर से प्रवेश कर रहे अवैध खनन के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लगाम लगाने की बात शामिल थी. उन्होंने कहा कि अवैध खनन के मामले में पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और लगातार की जा रही है. आगे भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियां शहर में नहीं होने दी जाएंगी.