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कोटा: करंट की चपेट से दो बच्चों की मौत, पड़ोसी की छत से फैल गया था करंट

जिस जगह हादसा हुआ वह छत ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर की किशोरपुरा थाना इलाके में एक मकान में करंट फैलने का मामला सामने आया है. इसमें दो बच्चों की मौत हो गई. जबकि एक झुलस गया. बच्चों को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी. ये बच्चे घर पर बनी नई छत पर खेलने के लिए पहुंचे थे, जिसमें तराई के लिए पानी भरा हुआ था. इस छत पर पड़ोसी के मकान से टीन शेड से जरिए करंट आ रहा था. किशोरपुरा थाने के हेड कांस्टेबल और ड्यूटी ऑफिसर मुरारी लाल ने बताया कि साजीदेहड़ा में शब्बीर हुसैन ने अपने मकान पर छत डलवाई थी. जिसमें तराई के लिए पानी भरा हुआ था. इस दौरान उसका बेटा आदिल (18) और भतीजा समीर (10) छत पर पानी से खेल रहे थे. इस दौरान पास के मकान के जरिए करंट उनकी छत पर फैल गया. बच्चों ने टीन शेड के लोहे के हिस्से को पकड़ा था. इसके चलते दोनों बच्चे करंट की चपेट में आ गए. सूचना मिलने पर परिजनों ने तत्काल बच्चों को छुड़ाया और अस्पताल ले गए. दोनों को एमबीएस अस्पताल में मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम से इनकार करने पर आदिल और समीर के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए. पढ़ें: भरतपुर में निर्माणाधीन मकान में पाइप खड़ा करते समय दौड़ा करंट, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे