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अलवर में डूबने से दो की मौत, फार्म पौंड में नहाने गए थे 6 बच्चे

फॉर्म पौंड में नहाते समय दो बच्चे गहरे पानी में डूब गए. यह देख अन्य बच्चे बाहर निकल गए.

Two children die by drowning in Alwar
अलवर में डूबने से दो बच्चों की मौत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 5:48 PM IST

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अलवर: जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र के द्वारापुर गांव से रविवार को फॉर्म पौंड में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. घटना के दौरान 6 बच्चे फार्म पौंड में नहाने गए थे. तभी दो बच्चे गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव निकाले. घटना की सूचना लगने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों के शव थानागाजी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाए.

थानागाजी थाना के सब इंस्पेक्टर जसरथ सिंह ने बताया कि द्वारापुर से दो बच्चों के पानी में डूबने की सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी ली. मौके से दोनों बच्चों के शव अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गए. दोनों बच्चों की पहचान नरेंद्र प्रजापत (15) व गोलू बलाई (13) के रूप में हुई है.

पढ़ें: बड़ा हादसा : नहाते समय एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की मौत, इनमें से 3 सगे

एसआई जसरथ सिंह ने बताया कि रविवार को गांव के 6 बच्चे फॉर्म पौंड में नहाने गए थे. इस दौरान दो बच्चे गहरे पानी में डूब गए. उनको डूबता देख अन्य बच्चे बाहर निकले और भागकर गांव आए एवं लोगों को सूचना दी. लोगों ने बताया कि घटना के बाद द्वारापुर गांव में शोक की लहर है. एक बालक का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया. दूसरे परिवार के कुछ सदस्य बाहर हैं. उसकी अंत्येष्टि बाद में की जाएगी.

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