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अलवर में डूबने से दो की मौत, फार्म पौंड में नहाने गए थे 6 बच्चे

अलवर: जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र के द्वारापुर गांव से रविवार को फॉर्म पौंड में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. घटना के दौरान 6 बच्चे फार्म पौंड में नहाने गए थे. तभी दो बच्चे गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव निकाले. घटना की सूचना लगने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों के शव थानागाजी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाए.

थानागाजी थाना के सब इंस्पेक्टर जसरथ सिंह ने बताया कि द्वारापुर से दो बच्चों के पानी में डूबने की सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी ली. मौके से दोनों बच्चों के शव अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गए. दोनों बच्चों की पहचान नरेंद्र प्रजापत (15) व गोलू बलाई (13) के रूप में हुई है.

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