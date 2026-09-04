चतरा में दो बच्चों की डूबने से मौत, नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा
चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बरैनी पंचायत स्थित तड़गू नदी में नहाने गए दो बच्चों की डूबकर मौत हो गई.
Published : September 4, 2026 at 1:32 PM IST
चतरा: जिले के सदर थाना क्षेत्र के बरैनी पंचायत पूरनाडीह गांव स्थित तड़गू नदी में शुक्रवार को दो बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. एक बच्चे का शव नदी के अंदर जबकि दूसरे का शव नदी किनारे से बरामद किया गया है. दोनों बच्चों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.
गहरे पानी में जाने से हुई दोनों बच्चों की मौत
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह तीन बच्चे नदी में नहाने गए थे. इसी दरमियान दो बच्चे गहरे पानी में चले गये और डूब गये. घटना के बाद एक अन्य बच्चे का भी पता नहीं चल पाया है, वह नदी में डूबा है या वहां से निकलकर कहीं और चला गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.
जारी है तीसरे बच्चे की तलाश
नदी में दो बच्चों के शव देखकर ग्रामीणों ने तत्काल सदर थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालने के साथ दोनों की पहचान में जुट गई है, साथ ही तीसरे बच्चे की भी तलाश की जा रही है.
घटनास्थल पर जुटी ग्रामीणों की भीड़
घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई. घटनास्थल के पास ग्रामीणों को दो साइकिल, तीन जोड़ी चप्पल, दो बैग और अन्य सामान मिला है. सामान मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन करते हुए बच्चों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है.
पुलिस पता लगाने में जुटी है कि बरामद सामान तीनों बच्चों का है या किसी दूसरे का है: अनिल उरांव, थाना प्रभारी
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