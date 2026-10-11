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बिहार में कलश यात्रा के दौरान करंट लगने से दो बच्चों की मौत, 18 लोग घायल

बगहा में कलश यात्रा के दौरान करंट लगने से दो बच्चों की मौत ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बगहा में दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां कलश यात्रा के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई जबकि करीब 18 घायल हो गए. दरअसल यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रेलर पर झंडा लेकर जा रहे बच्चे हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी