बिहार में कलश यात्रा के दौरान करंट लगने से दो बच्चों की मौत, 18 लोग घायल
पश्चिम चंपारण के बगहा में कलश यात्रा के दौरान हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत, 18 घायल. रिपोर्ट-दिलीप कुमार
Published : October 11, 2026 at 4:41 PM IST
पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बगहा में दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां कलश यात्रा के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई जबकि करीब 18 घायल हो गए. दरअसल यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रेलर पर झंडा लेकर जा रहे बच्चे हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी
मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा जिले के भैरोगंज थाना क्षेत्र में सासाराम गांव से रामनगर थाना क्षेत्र के खटौरी गांव जा रही थी. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मृतकों व घायलों के परिजनों में चीख पुकार मच गई
13 वर्षीय दो बच्चों की मौत
मृत बच्चों की पहचान सासाराम गांव निवासी यशवंत बीन के 13 वर्षीय पुत्र सर्वेश कुमार और प्रभु कुमार के 13 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कलश यात्रा में शामिल बच्चे ट्रैक्टर ट्रेलर पर सवार होकर अपने साथ झंडे लेकर चल रहे थे. इसी दौरान झंडा हाईटेंशन विद्युत तार के संपर्क में आ गया जिससे बच्चे करंट की चपेट में आ गए.
हादसे में 18 बच्चे घायल
हादसे में घायल बच्चों में बलराम चौधरी के पुत्र चंदन चौधरी, भुलन चौधरी के पुत्र प्रिंस कुमार, सुरेंद्र चौधरी के पुत्र सूरज कुमार, उमेश चौधरी के पुत्र प्रियेश कुमार और पियुष कुमार, राजू बीन के पुत्र गोविन्द बीन समेत अन्य बच्चे शामिल हैं.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती
सभी घायलों को इलाज के लिए रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. इनमें एक बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया है. घायलों की उम्र करीब 10 से 18 वर्ष के बीच बताई जा रही है.
पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल
वहीं घटना की सूचना मिलते ही बगहा एसपी राजेश कुमार और बगहा विधायक राम सिंह मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है, दो मासूम बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है.
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