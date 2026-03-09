ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव में अब नहीं होगा 'दो बच्चों' का झंझट, संशोधित विधेयक हुआ पास, भैरोंसिंह शेखावत के समय बना था प्रावधान

तीस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की ओर से बनाया गया अधिकतम दो बच्चों की शर्त वाला प्रावधान हटा दिया गया है.

Panchayati Raj Amendment Bill
विधानसभा में मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 7:30 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस संशोधन के साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लागू दो संतान की बाध्यता समाप्त हो गई है. पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह प्रावधान उस समय लाया गया था, जब देश और प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज थी और इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं. प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आई है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है.

मदन दिलावर ने कहा कि महिलाओं में शिक्षा और साक्षरता दर बढ़ने से परिवार नियोजन के प्रति समझ विकसित हुई है और समाज में छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार किया जा रहा है. ऐसे में अब यह पुराना प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं रहा है.

मदन दिलावर ने सदन को बताया कि पंचायत राज संस्थाएं लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं. इन संस्थाओं में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कई अनुभवी और जागरूक लोग हैं जो पंचायत व्यवस्था का अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन दो संतान की बाध्यता के कारण कई ऐसे लोग चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाते थे. सरकार का मानना है कि इस बाध्यता को हटाने से पंचायत चुनावों में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी. कई ऐसे पूर्व जनप्रतिनिधि या अनुभवी व्यक्ति जो इस नियम के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, अब वे भी पंचायत राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे. मंत्री ने यह भी कहा कि पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि योग्य और अनुभवी लोगों को अवसर मिले. इस संशोधन के बाद पंचायत चुनावों में भागीदारी बढ़ेगी और स्थानीय विकास कार्यों में अधिक प्रभावी नेतृत्व सामने आएगा.

सरकार-विपक्ष आमने-सामने: मंत्री दिलावर ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और महिलाओं की साक्षरता भी बढ़ी है. ऐसे में यह पुराना कानून अब प्रासंगिक नहीं रहा. उन्होंने कहा कि कई अनुभवी और सक्षम लोग पंचायत राज संस्थाओं में काम करना चाहते हैं, लेकिन दो संतान की बाध्यता के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे. मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भैरोंसिंह शेखावत सरकार के समय यह नियम लागू किया गया था तो अब बदलाव क्यों किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2023 को कर्मचारियों के प्रमोशन में दो से अधिक संतान की बाध्यता को हटाकर राहत दी गई थी. प्रदेश में करीब 12 लाख कर्मचारी हैं और जब कर्मचारियों को राहत दी जा सकती है तो जनप्रतिनिधियों पर यह शर्त क्यों लागू रहे. दिलावर ने यह भी कहा कि तेलंगाना में भी दो से अधिक संतान की बाध्यता हटाई गई है, जहां कांग्रेस की सरकार है. उन्होंने विपक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. इस संशोधन से पंचायत चुनावों में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

क्या था पहले का प्रावधान: दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था.

अब क्या संशोधन: दो से अधिक संतान होने की स्थिति में भी व्यक्ति सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पदों के लिए चुनाव लड़ सकेगा.

क्या होंगे संभावित फायदे: सरकार के अनुसार इस बदलाव से पंचायत चुनावों में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी.

